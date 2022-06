annonse

Norges Automobil-Forbund (NAF) mener at politikerne må iverksette tiltak for å demme opp for de høye drivstoffprisene landets bilister nå må betale.

– For folk flest blåser det nå fra alle kanter. Drivstoffpriser ute av kontroll kommer på toppen av økte strøm- og matpriser. Dette gir utrygghet og økonomiske utfordringer for mange, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, ifølge Nettavisen.

– Det er i distriktene dette svir mest. Det er fullt mulig å ta kontroll over drivstoffprisene om det finnes politisk vilje, sier Braadland.

I Distrikts-Norge svarer hele 90 prosent at de bruker bil i hverdagen, ifølge forbundet.

NAF legger frem en rekke forslag til tiltak som kan hjelpe bilistene.

De råder politikerne til å fjerne veibruksavgiften, redusere bompengetakstene, gi tilskudd til bileiere, fjerne trafikkforsikringsavgiften, samt innføre null omregistreringsavgift på nullutslippskjøretøy.

– Selvsagt har det en prislapp for staten, men regjeringens inntekter mangedobler seg sammenlignet med hva man trodde for bare noen måneder siden. Folk ser på at statens inntekter øker, samtidig som de selv strever med høye priser, sier Braadland til Nettavisen.

