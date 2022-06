annonse

Overproduksjon og høy skatt gjør sitt til at cannabis ikke lenger er attraktivt å produsere.

I slutten av 2020 fikk man rundt 30.000 kroner for et lovlig kilo cannabis. Ett år senere er gjennomsnittsprisen for Nord-Californias cannabisbønder nå nede i 6000–7000 kroner, tilsvarende hva det i praksis koster å produsere et kilo, skriver VG.

Mange blir ikke kvitt cannabisen på Californias lovlige marked i det hele tatt, og mye blir derfor destruert.

– Folk sitter fast med hundrevis av kilo akkurat nå, sier småbruksbonden Russell Perrin.

California den første delstaten som legaliserte rusmiddelet til medisinsk bruk, og senere vokste et legalt marked frem av blant annet småbrukere og cannabis-connaisseurer.

Men i dag er industrien i knestående med overproduksjon på den ene siden, omfattende skatter og reguleringer på den andre og lumsk, voksende illegal omsetning på alle kanter.

«Situasjonen er så alvorlig at forkjempere nå frykter at cannabisindustrien i California står overfor en eksistensiell krise», heter det i en fersk rapport fra den libertarianske tenketanken Reason Foundation.

Patricia Vargas de Gauder driver sammen med sin mann gården Sun Roots Farm i Covelo, nord i Mendocino County, og er aktive i en voksende opprørsbevegelse mot Californias cannabispolitikk.

Cannabisen deres dyrkes ved siden av «medisinske urter, frukt, mat og blomster i et økosystem-paradis».

Hun er redd det er kroken på døra nå.

– Vi ser nå en masseutryddelse av småbrukere, sier hun.

De andre produktene vil ikke kunne veie opp for tapet av cannabisen, ifølge gårdbrukeren.

– Men cannabis selger mer enn vanlige produkter. Paprika og salat vil gi deg noen få dollar, mens cannabis potensielt gir deg hundrevis. Men de dagene er over, sier Vargas de Gauder.

Uten cannabis ser ekteparets forretningsmodell helt annerledes ut.

– Vi har hatt gode år som holder oss oppe nå. Men om vi har et par dårlige år til så er jeg redd det er slutten på det hele, sier hun.

Guvernør og demokrat Gavin Newsom har lovet å gripe inn og redusere skattene på cannabis i det neste budsjettforslaget.

