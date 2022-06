annonse

Nå er Pride endelig tilbake!

Fra Los Angeles til Berlin og Helsinki, Brussel til Tokyo, skal vinterbleke rumper endelig se solen igjen og riste løs i årets mest fargerike opptog.

I år faller LHBTQ+-folkets store festmåned dessuten sammen med femtiårs-jubileet for Stortingets avkriminalisering av homofili i 1972.

LHBT-rettigheter blir i dag sett på som korrekt etter etisk og moralsk målestokk. En del homofile har dessuten romslig økonomi, blant annet fordi mange ikke har barn.

Det har fått multinasjonale selskaper som Kellogg’s, BMW og Ikea til å innynde seg hos denne kundegruppen med storstilt markedsføring.

I konkurransen om de skeives gunst er kreativitet viktig. Nå lanserer Burger King i Østerrike fastfood med en oppsiktsvekkende vri.

I videoen kan du se LHBT-reklame fra Starbucks, Coca-Cola, Renault, Kodak og Vodafone.

Frem til 20. juni kan du velge mellom to toppstykker eller to bunner av hamburgerbrødet når du bestiller en Whopper, skriver nettstedet Out.com.

De likekjønnede cheeseburgerne symboliserer likestilt kjærlighet og like rettigheter, forklarer Burger King, som har virksomhet i over 100 land.

– Vi står for like rettigheter for alle identiteter og seksuelle legninger, proklamerer kjeden, kjent for sine grillede og friterte kulinariteter.

Filialen i Østerrike går dermed et skritt lengre Burger King i USA.

Der endrer de ikke på selve Whopperen, men pakker den inn i regnbuefarget papir med teksten «På innsiden er vi alle like».

Gode intensjoner til tross: Burger King kan ha bommet med stuntet sitt.



Ifølge Burger King forestiller et toppstykke og en bunn ulike kjønn, mens en burger med enten to toppstykker eller to bunner kan tolkes som like kjønn.

Men i LHBT-terminologi er «top» den aktive, dominante part i forholdet, mens «bottom» (bunn) er hans eller hennes mer hengivne halvdel.

Mange vil derfor oppfatte to toppstykker som to aktive homofile menn i et parforhold, og to bunner som to passive homofile menn i et parforhold.

Det gir like mye mening som Yin og Yin, eller Yang og Yang.

Nå føler flere seg krenket av Burger King.

Burgerkjeden får blant annet gjennomgå på Twitter, skriver Forbes og irske Gay Community News.

– Burger King Austria made a Pride burger that’s either two tops or two bottoms… what in straight hell?, skriver Buzzfeed-redaktør Jarett Wieselman (@JarettSays).

– For en merkelig reklame. Jeg vil ha min Whopper med vanlig brød, for det å bestille fastfood trenger ikke å være en politisk markering for min del, heter det fra forfatter og politisk kommentator Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte).

– Paringen av to topper og to bottomer forteller meg at ingen som faktisk er homofile var med på å utvikle dette produktet, mener en tredje.

