En person er tirsdag kveld fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Grønland i Oslo.

Ved en tilfeldighet kom en patrulje fra Oslo-politiet over et slagsmål som fant sted utendørs like ved Grønland Torg klokken 19.40. Dette skriver politiet selv på Twitter.

Politiet kom tilfeldigvis over slagsmålet. Vi fikk ganske raskt kontroll på tre personer. En person ble kjørt sykehus da han er knivstukket. Skadeomfang uavklart, men bevisst. Politiet har trolig kontroll på rett mistenkt. Vi jobber fortsatt på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 7, 2022

Personen som ble knivstukket, ble først fraktet til Oslo legevakt. Der viste det seg at skadene var så store at det ble besluttet å sende vedkommende til Ullevål sykehus. Det skall visstnok ikke dreie seg om livstruende skader.

Bakgrunnen for slagsmålet er ikke kjent for politiet. Den mistenkte er under politiets kontroll. Ved 20.40-tiden var politiet i ferd med å avslutte sitt arbeid på stedet.

– Slik det ser ut nå, er det to personer som har slåss, og en av dem ble da knivstukket. Det var en tredje person på stedet som ser ut til å ha vært der tilfeldig og prøvd å bryte opp slagsmålet, sier operasjonsleder Kim Vindsland i Oslo-politiet til NTB.

