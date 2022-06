annonse

Politiet bekrefter overfor NRK at to nordmenn er savnet etter at et småfly styrtet i Nederland søndag.

Småflyet med to personer om bord styrtet i et av havneområdene i den nederlandske byen Rotterdam. Politiadvokat Kathrin Melau i Vest politidistrikt bekrefter til NRK at to nordmenn er savnet.

TV 2 har vært i kontakt med ledelsen ved en skole som bekrefter at en av de savnede er en elev hos dem, som er bosatt i Bergen. Skolen til den savnede elven fikk beskjed om hendelsen mandag og informerte tirsdag de ansatte og elevene.

Nødetaten antar at de to som var om bord i flyet, er omkommet.

Årsaken til styrten er ikke kjent. Ifølge nødetatene har både brannvesen og politi gjort omfattende søk etter de savnede.

Brannvesenet har blant annet søkt med undervannsdrone i kanalen, og dykkere har gjort søk ned til 24 meters dyp. Men den sterke strømmen gjør søket vanskelig, og flykroppen er ennå ikke funnet, skriver avisen AD.

Ifølge et registreringsnummer på en av vrakrestene er det snakk om et lite fly, men den eksakte typen er ennå ikke kjent.

Flyet forlot Bergen lufthavn Flesland søndag morgen, skriver NRK. Flyet er registrert i Spania, men har norsk eier.

