Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek, har forlovet seg.

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, skriver paret i en pressemelding.

Det er ennå ikke satt noen dato for bryllupet, og paret kommer fortsatt til å bo på ulike kontinenter i tiden framover.

– Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten. Maud, Leah og Emma gleder seg på våre vegne, og det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro.

Paret befinner seg for tiden i Los Angeles, hvor Durek Verrett bor.

Takknemlige

I forbindelse med forlovelsen har de delt et bilde hvor de smiler og ser hverandre i øynene. Prinsessen har en gullring på venstre ringfinger med turkis smykkestein omringet av det som ser ut til å være diamanter.

– Kjærligheten får oss til å utvide horisonten, får oss til å åpne opp øynene og se forbi det vi trodde var mulig. Kjærligheten gjør oss ikke blind, men får oss til å se muligheter, gir oss tro på oss selv og hverandre fra helt nye ståsteder. Vi er takknemlige for å ha funnet hverandre og funnet en ny livsledsager i hverandre, skriver de.

Märtha Louise har barna Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) og Emma Tallulah (13), som hun fikk sammen med eksmannen, forfatter Ari Behn. Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019, og prinsessen har sagt i et intervju med TV 2 at Durek Verrett hjalp henne til å komme seg gjennom den mørke tiden.

– Han var den eneste som klarte å være der, være til stede. Han var der veldig for barna den perioden. At han var der, var veldig viktig, sa hun.

Har vurdert å flytte til USA

Prinsessen og Verrett bekreftet sitt forhold i mai 2019. Kort tid senere dro de sammen ut på foredragsturneen «The Princess and the Shaman», noe de fikk en del kritikk for, blant annet for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen. I ettertid har prinsessen sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

Prinsessen har sagt i flere intervjuer at hun vurderer å flytte til USA sammen med Verrett.

– Han ville jo i utgangspunktet flytte til Norge, men så kom han til Norge, og det ble jo ikke akkurat sånn kjempekoselig, sa hun til TV 2 i fjor.

Paret ble fotfulgt av norsk presse under Dureks første besøk i landet, og det ble også en del offentlig støy rundt utgivelsen av Verretts bok «Sjamanens reise».

Pressemelding fra Märtha Louise og Durek Verrett i forbindelse med forlovelsen

«Det er med stor glede vi meddeler at vi, prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, også kjent som shaman Durek, har forlovet oss. Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn. Kjærligheten får oss til å utvide horisonten, får oss til å åpne opp øynene og se forbi det vi trodde var mulig. Kjærligheten gjør oss ikke blind, men får oss til å se muligheter, gir oss tro på oss selv og hverandre fra helt nye ståsteder. Vi er takknemlige for å ha funnet hverandre og funnet en ny livsledsager i hverandre, selv om vi kommer til å bo på ulike kontinenter og selv om ikke noe dato er satt for bryllupet enda. Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten. Maud, Leah og Emma gleder seg på våre vegne og det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro.»

Fakta om Durek Verrett

* Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold. 7. juni 2022 opplyste paret at de er forlovet.

* Kjent som Shaman Durek. Beskriver seg selv som healer, åndelig veileder og sjaman på sin egen nettside.

* Amerikaneren er født 17. november 1974.

* Han er 47 år gammel og bosatt i Los Angeles.

* Skuespilleren Gwyneth Paltrow er blant dem som har fått veiledning av Verrett.

* Hadde i 2019 et samarbeid med Märtha Louise som omfattet foredragsturneen The Princess and the Shaman.

* Samme år kom boken hans «Spirit Hacking» som ble sterkt kritisert blant annet fordi Verrett skrev at kreft er «selvpåført» og et resultat av at vi ikke lenger ønsker å leve.

* Cappelen Damm stanset utgivelsen av boken etter «etiske vurderinger», mens Lille Måne Forlag senere ga den ut.

* Verrett gikk hardt ut mot norsk presse etter at boken hans ble stoppet. Han beklaget senere uttalelsene.

* Märtha Louise sa i april 2021 at hun planlegger å flytte med sine tre døtre til Verrett i USA.

Fakta om prinsesse Märtha Louise

* Eldste barn av kong Harald og dronning Sonja. Født 22. september 1971.

* Giftet seg med Ari Mikael Behn den 24. mai 2002. De fikk døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah sammen.

* Nummer fire i arverekken til tronen etter sin bror, kronprins Haakon, og hans to barn, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

* Begynte i januar 2002 å arbeide med kulturformidling og rosenmetoden på selvstendig grunnlag.

* Startet i 2007 «engleskolen» Soulspring, tidligere Astarte Education, sammen med Elisabeth Nordeng.

* I 2002 ga hun avkall på tittelen «Hennes kongelige høyhet». I 2019 besluttet hun å ikke bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

* I 2016 besluttet Märtha Louise og Ari Behn å gå fra hverandre, og paret ble skilt i 2017. Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019.

* Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold. 7. juni 2022 opplyste paret at de er forlovet.

