annonse

annonse

Byrådslederen i Oslo mener at tiden er inne for å børste støv av et gammelt ord – dyrtid.

– Prisen på råvarer øker, strømprisene øker, og konkurransen om arbeidskraft hardner til. Dette vil prege Oslo og verden rundt oss fremover, sa Johansen i en tale i september 2021,

I et innlegg i Aftenposten, trekker han frem milliardsprekken på Fornebubanen:

annonse

– Fornebubanen er ett eksempel på svært mange store byggeprosjekter som nå blir så mye dyrere at selve fundamentet de står på, svikter. For Norge kommer denne plutselige og kraftige økningen i kostnader på et spesielt krevende tidspunkt.

Les også: MDG-Lan: Staten kan betale Fornebubanen – Må holdes milevis vekk fra milliardprosjekt

Johansen skriver at vi har lagt bak oss tiår med oppgangstider. De gode tidene har vart så lenge og oppgangen har vært så kraftig at vi kollektivt ser ut til å ha mistet det meste av magemålet.

annonse

– Strøm, drivstoff og mat er på kort tid blitt mye dyrere, og det er lite som tyder på at det snur med det første, sier byrådslederen i Oslo.

Han ville slå opp i leksikon for å finne et beskrivende ord:

– Ifølge Store norske leksikon ble begrepet dyrtid mye brukt i Norge til inn i etterkrigstiden, men fra 1960-årene har det vært benyttet sjeldnere og sjeldnere. Det er kanskje ikke så rart. Vi har hatt en velstandsøkning over mange tiår i Norge som nesten ikke er til å tro.

Les også: Hemmeligholdt rapport: Byrådet mangler erfaring med store prosjekter som Fornebubanen

Raymond Johansen mener at alle beslutningstagere må fremover prioritere mye strammere. I dyrtiden kreves realisme og måtehold.

– De store pengene må brukes på de viktigste oppgavene. Det er bare å bli vant til en ny virkelighet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474