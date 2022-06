annonse

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia forlot et møte i Sikkerhetsrådet etter anklager fra EU-presidenten.

Charles Michel anklaget Moskva for å skape en global matkrise, og det var mens Michel henvendte seg direkte til ham at Nebenzia forlot møtet, skriver New York Times.

– Kreml bruker matforsyninger som et skjult missil mot utviklingsland. De dramatiske konsekvensene av Russlands krig brer seg ut over hele kloden, sa Michel.

– Dette fører til høyere priser, skyver folk ut i fattigdom og destabiliserer hele regioner. Russland er eneansvarlig for denne matkrisen. Bare Russland, fortsatte han.

Michel fortalte at han besøkte den ukrainske havnebyen Odesa for noen uker siden – og at han da så flere millioner tonn med korn og hvete som satt fast i containere og på skip.

– På grunn av russiske krigsskip i Svartehavet og på grunn av Russlands angrep mot transportinfrastrukturen, sa Michel.

Michel anklaget Russland for å forhindre Ukraina fra å plante og høste avlinger, rette angrep mot kornlagre og for å stjele avlinger i Ukraina.

Dette gjorde Nebenzia rasende, og han forlot dermed møtet.

– Jeg kunne ikke bli sittende på grunn av løgnene som Charles Michel kom hit for å spre, sa en irritert Nebenzia til Reuters etter å ha forlatt møtet.

Michel anklaget tidligere under møtet russiske styrker for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, med henvisning til rapporter om seksuell vold, noe Nebenzia kategorisk avviste og avskrev som løgn i sitt innlegg.

