I august reiser pave Frans til L’Aquila nordøst for Roma. Det har bidratt til rykter om at han skal følge i sin forgjengers fotspor og abdisere.

I L’Aquila skal paven nemlig feire en fest til pave Celestin den 5., en av svært få paver som har abdisert gjennom historien. Da pave Benedikt den 16. valgte å abdisere i 2013, var det nesten 600 år siden sist.

Italienske og katolske medier har vært fylt med spekulasjoner gjennom flere uker om at 85 år gamle Frans kan ha planer om å følge i Benedikts fotspor, særlig grunnet helseproblemer som blant annet har ført til at han har brukt rullestol de siste ukene.

Oppnevner nye kardinaler

I forrige uke ga paven selv mer liv til disse ryktene da han kunngjorde at han skal oppnevne 21 nye kardinaler den 27. august.

Av disse er 16 kardinaler yngre enn 80 år og kan derfor stemme under valget av Frans’ etterfølger. Når disse kardinalene slutter seg til det eksisterende kollegiet, vil Frans ha oppnevnt 83 av de 132 kardinalene som har stemmerett.

Det er ingen garanti for at disse kardinalene vil stemme den ene eller andre veien, men sjansene for at Frans’ etterfølger blir en som deler hans meninger og prioriteringer øker for hver ny kardinal som oppnevnes.

Har reformert kirken

Paven kunngjorde også at han skal avholde to dager med samtaler om sine planer for å reformere byråkratiet i Vatikanet. Den nye apostoliske konstitusjonen trer i kraft søndag og tillater at kvinner får ha lederstillinger i Vatikanet, samt at det innføres begrensninger på hvor lenge geistlige ansatte i Vatikanet kan sitte.

Frans ble valgt til pave i 2013 med mandat til å reformere Den romerske kurie – den sentrale forvaltningen i den romersk-katolske kirke. Nå er dette niårige prosjektet i stor grad sluttført – alt er enten i planleggingsfasen eller innført. Frans’ hovedoppgave som pave er dermed på flere måter utført.

Midt i ferien

Alt dette gjorde at lørdagens ellers rutinemessige kunngjøring om besøket i L’Aquila skapte mer liv på ryktebørsen enn den ellers ville gjort.

Særlig vekt legges på timingen: Italia og Vatikanet holder sommerferie i august og september, og det aller meste av aktivitet stanser opp. Frans’ planer, med kunngjøringen om et potensielt symbolsk viktig besøk som siste nytt, viser at det kan være uvanlige planer på gang.

En annen grunn til at ryktene svirrer, er et tidligere besøk i L’Aquila. I 2009 var pave Benedikt i byen kort tid etter et jordskjelv og ba ved graven til Celestin den 5. Celestin abdiserte etter fem måneder som pave i 1294.

Hyllet Benedikts abdisering

Fire år senere valgte 85 år gamle Benedikt selv å abdisere, med begrunnelse i at han selv ikke hadde den fysiske eller psykiske styrken til å fortsette i jobben.

Frans legger nå opp til at han blir den første paven i historien som avslutter Tilgivelsesfesten i L’Aquila, som ble innført av Celestin selv.

Frans hyllet Benedikts avgjørelse om å abdisere i 2013 og spådde selv at han bare skulle sitte i to til fem år. Ni år senere sitter han fortsatt og har flere store prosjekter på horisonten. I år skal han besøke Canada, Kasakhstan, Kongo og Sør-Sudan, neste år skal han holde en stor konferanse med verdens katolske biskoper.

Sliter med helsa

De siste månedene har Frans imidlertid slitt med leddbåndskader i høyre kne som har gjort det svært vanskelig for ham å gå.

Han har sagt til venner at han ikke vil ha en operasjon, angivelig på grunn av en uheldig reaksjon på bedøvelsen han fikk i fjor sommer, da han fikk fjernet 33 centimeter av tykktarmen sin.

I forrige uke sa imidlertid en av pavens nærmeste venner og rådgivere at spekulasjonene ikke hadde grunnlag i virkeligheten.

– Jeg mener dette er rene illusjoner, sa kardinal Óscar Rodríguez Maradiaga fra Honduras til spanskspråklige Religion Digital.

Kirkehistoriker avviser spekulasjonene

Kirkehistorikeren Christopher Bellitto ved amerikanske Kean University sier de fleste vatikaneksperter tror pave Frans vil gå av, men ikke før Benedikt dør. Frans’ nå 95 år gamle forgjenger er i dårlig fysisk form, men er fortsatt mentalt til stede og tar imot besøkende ved hjemmet sitt i Vatikanet.

– Frans vil ikke ha to eks-paver i live samtidig, sier Bellitto.

Han ber også om at man ikke leser for mye inn i Frans’ planlagte besøk til L’Aquila, og bemerker at ingen la merke til noe spesielt med Benedikts besøk i byen i 2009.

– Jeg kan ikke huske at det var mange som mente Benedikt skulle abdisere etter den gesten, sier kirkehistorikeren, som mener Frans’ besøk i byen kan være nettopp det: et vanlig besøk.

