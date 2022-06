annonse

annonse

Britiske myndigheter ga sist onsdag sin endelige godkjenning til utbygging av Shells Jackdaw-gassfelt i Nordsjøen. Feltets potensiale tilsvarer 6,5% av Storbritannias samlede gassproduksjon

Jackdaw-feltet ligger sentralt i Nordsjøen, 250km øst for Aberdeen, og utviklingsprosjektet anses å være et av de største i britisk sektor på flere tiår. Reservene i feltet er anslått til mellom 120 og 250 millioner fat oljeekvivalenter. Det er forventet at produksjonen vil starte i andre halvår 2025.

Godkjenningen kommer som følge av myndighetenes ønske om å gjøre Storbritannia mer uavhengig av import. Statssekretær Kwasi Kwarteng i det britiske Nærings- og energidepartementet skriver i en Twitter-melding at satsingen på fornybar og kjernekraft går på høygir, men at de er realistiske med hensyn energibehovet nå.

annonse

– La oss hente mer av gassen vi trenger fra britisk farvann for å beskytte energisikkerheten, skriver han i Twitter-meldingen.

Jackdaw gas field – originally licensed in 1970 – has today received final regulatory approval.

We’re turbocharging renewables and nuclear, but we are also realistic about our energy needs now.

Let’s source more of the gas we need from British waters to protect energy security.

— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) June 1, 2022