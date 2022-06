annonse

Antirasistisk Senter (ARS) er positive til resultatet av rapporten «Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune».

Sindre Bangstad, som er sosialantropolog og forsker ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, har vært prosjektleder i arbeidet med rapporten.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant minoriteter bosatt i Oslo og deres erfaringer med rasisme og diskriminering i møte med kommunen.

– Sist uke presenterte KIFO en rapport som har kartlagt omfanget av opplevd rasisme i møte med Oslo kommune de siste 12 månedene. Rapporten viser at det i den etaten det diskrimineres minst så har mer enn en av tre innvandrere eller personer med innvandrerforeldre blitt utsatt for rasisme eller diskriminering, skriver fungerende leder i ARS, Hatem Ben Mansour til VårtOslo, og legger frem urovekkende tall:

– I andre etater svarer opp mot to av tre at de har opplevd rasisme og diskriminering i løpet av de siste 12 månedene.

Mansour hevder at rasismefeltet er belemret med en berøringsangst hos de fleste myndigheter, og at det derfor finnes svært lite offentlig statistikk som kan dokumentere rasisme og diskriminering.

– Oslo kommune er gjennomsyret av strukturell rasisme, hevder han.

– Denne rapporten er et viktig skritt i riktig retning og dokumenterer forhold som er godt kjent for oss på Antirasistisk Senter. Vi håper derfor denne rapporten kan spore an til ytterligere forskning og statistikk på feltet, skriver han, og legger til:

– Ser vi på tallene for barnevern og som bolig- eller arbeidssøker, hvor andelene som har rapport å ha opplevd diskriminering er rett over eller under 60 prosent er dette situasjoner hvor det er stor asymmetri i møte med kommunen.

