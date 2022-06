annonse

annonse

Folkeavstemningen om politiske reformer i Kasakhstan ble – ikke overraskende – godkjent, men nå starter den virkelig vanskelige jobben for landets president, Kassym Jomert-Tokayev.

Satt på spissen, kan kasakhere omtales som tyrkisk-muslimske euroasiater som snakker russisk. Denne særegne nasjonale identiteten illustrerer også godt landets prekære utenrikspolitiske utfordringer litt over to tiår inn i det 21. århundret. Som et tyrkisk folkeslag som holder til i hjertet av Eurasia i verdens 9. største, men 16. minst befolkningstette land, har Kasakhstan store geopolitiske utfordringer knyttet til sine naboer.

Les også: Sentral Asia-ekspert om Resetts invitasjon til Kasakhstan: – Propagandatur (+)

annonse

I realpolitikkens nådeløse verden er geografi skjebne, og Kasakhstan er ikke noe unntak. Landet er et skoleeksempel på hvordan geografiske forhold bidrar til å begrense en stats handlingsrom i utenrikspolitiske spørsmål knyttet til særegne geopolitiske utfordringer. For Kasakhstans del, presses landet av ekspansjonistiske krefter fra flere hold i et geopolitisk trekantdrama: Fra landets historiske koloniherre Russland i nord, fra et ny-imperialistisk Kina i sør-øst, samt fra selvsikre muslimske fundamentalister i Afghanistan i sør.

For å best beskytte Kasakhstans realpolitiske interesser i møte med disse truslene, må beslutningstagerne i hovedstaden Nur-Sultan spille et delikat, men farlig geopolitisk spill.

Russland

Nord for Kasakhstan finnes et revansjistisk Russland, som virker fast bestemt på å gjenerobre grensene og interessesfæren til det russiske imperiet for å gjenopprette sin posisjon som global stormakt. Kasakhstan, som en essensiell del av Sentral-Asia – kjent som Russlands svake ytterpunkt (weak underbelly) – er en fundamental brikke i dette satellittstat-buffernettverket som Kreml nå forsøker å reetablere.

annonse

Russlands invasjon av Ukraina forandret den geopolitiske kalkylen til beslutningstagerne i regjeringen i Nur-Sultan. Krigen bekrefter at Kreml ikke godtar den sikkerhetspolitiske ordningen og de nasjonale grensene som ble født ut av Sovjetunionens kollaps i 1991. Putin var dønn seriøs da han sa at kommunistimperiets endelikt var «den største geopolitiske katastrofen i det 20. århundret,» og Kasakhstan må ta det til etterretning.

Les også: Er Russlands posisjon som eurasisk stormakt truet?

Gitt Kasakhstans svært strategiske geografiske posisjon som Russlands bufferstat mot uro i sør, kan landet være blant de neste på invasjonslisten til Putin, hvis Nur-Sultan forsøker å vri seg unna økt servilitet til Kreml. Dominert av knapt bebodd flatt steppelandskap med noen få større befolkningssentre, er Kasakhstan så å si umulig å forsvare mot en potensiell russisk invasjon fra nord. Nur-Sultan må derfor trå svært forsiktig for å ikke «provosere» Kremls sterke mann.

Kina

I sør-vest finnes et stadig mer ekspansjonistisk Kina, som utgjør en potensiell sikkerhetspolitisk trussel mot Kasakhstan på mellomlang- til lang sikt. Beijing har lenge hatt som overordnet mål å «Han-kinesifisere» Xinjiang-provinsen som grenser til Kasakhstan, hvor kasakhernes «tyrkiske og muslimske broderfolk» – uigurene – historisk sett har holdt til. For Kasakhstan er det problematisk fra et sikkerhetspolitisk perspektiv at Xinjiang gradvis mister sin muslimske og tyrkiske identitet, og blir mer og mer Han-kinesisk.

I takt med at Beijing i større og større grad utvisker uigurisk kultur og språk gjennom sine såkalte «omskoleringsleirer» (konsentrasjonsleirer), vil Han-kinesisk kultur og væremåte sannsynligvis gradvis bli dominerende i Xinjiang. Det vil derfor bli enklere og enklere for sentralregjeringen i Beijing å konsolidere makten og oppnå full kontroll over den historisk urolige provinsen. I et slikt scenario vil presset mot Kasakhstans sørvestlige grenser øke: Jo mer Han-kinesisk Xinjiang blir, jo mer Han-kinesisk tilstedeværelse i grensetraktene mot Kasakhstan kan forventes, jo større blir det kulturelle presset mot kasakherne.

Les også: Kinas «salami-skjæringstaktikker»

Gitt hvordan Kina har en veldokumentert historie av å gradvis forsyne seg med territoriet til sine naboer – kjent som salamiskjæring – må denne utviklingen ringe varselbjeller i Nur-Sultan. Videre, gitt det store antallet av etniske kasakhere som er internert i kinesiske konsentrasjonsleirer i Xinjiang, vet steppefolket allerede at det kinesiske kommunistpartiet ikke har noen skrupler når det kommer til å viske ut deres identitet.

Jihad

I sør finnes en annen mindre prekær, men likevel potensiell alvorlig trussel mot Kasakhstan som stat på mellomlang- til lang sikt. I det Taliban fortsetter å konsolidere makten i Afghanistan, vil transnasjonale jihadistiske bevegelser etter all sannsynlighet få større fotfeste i landet. Gitt den ekspansjonistiske ideologien til disse radikale islamistene, vil de sannsynligvis rette fokuset utover for videre ekspansjon når tiden anses som moden.

annonse

Grunnet geografisk nærhet, er de sentralasiatiske landene – inkludert Kasakhstan – spesielt utsatt for smitteeffekter – i form av økt islamistisk terror – fra en ny frihavn for transnasjonale jihadistbevegelser i Afghanistan. Men grunnet stort sett sterke regjeringer med mektige sikkerhetsapparater, er det ikke en akutt trussel mot stabiliteten til de sentralasiatiske landene for øyeblikket. Men økt forekomst av islamistisk terror er likevel sannsynlig i tiden fremover.

Les også: «Guddommelig seier»: En ny terror-frihavn i Afghanistan

Men en videre forverring av et sikkerhetssituasjonen i Afghanistan kan føre til en større humanitær krise i landet. En slik utvikling kan potensielt lede til et enormt migrasjonspress mot Sentral-Asia, som igjen kan bidra til økt politisk ustabilitet i Kasakhstan, inkludert infiltrasjon av islamistiske terrorister. Frykten er allerede stor og de sentralasiatiske landene stålsetter seg for det verste.

Dilemma

Omringet av tre ekspansjonistiske krefter, er det i Kasakhstans nasjonale interesse å forsøke å balansere dem mest mulig mot hverandre for å garantere sin suverenitet som stat og eksistens som uavhengig nasjon. Men gitt landets utsatte geografiske posisjon og relativt svake væpnede styrker, har Kasakhstan en svak geopolitisk hånd. Nur-Sultan har ikke kapasiteten til å stå helt alene i stormen og må i prinsippet velge en partner. Samarbeid med islamistene er helt utlukket av opplagte grunner, så da gjenstår enten Beijing eller Moskva.

Gitt de lange og tette historiske båndene mellom Moskva og Nur-Sultan, er Russland den minst truende av de to: «Djevelen som du kjenner er bedre enn djevelen som du ikke kjenner,» heter det. Russland kan beskytte Kasakhstan mot økt press fra Kina, samt bistå med å slå ned på islamistisk terror og jakte ned terrorister. Dette avhengighetsforholdet gjør det derfor lite sannsynlig at Kasakhstan forsvinner ut av Russlands interessesfære med det første.

Å satse alt på det russiske kortet er likevel ingen god overlevelsesstrategi, så det er i Nur-Sultans nasjonale interesse å se til vestlige land for å ha flere strenger å spille på. For å maksimere sine sjanser for å overleve som selvstendig stat uten å bli absorbert av Russland på mellomlang til lang sikt, gir det mening fra et geopolitisk perspektiv å forsøke å opprette bedre relasjoner med vestmaktene.

annonse

Les også: Kasakhstans ambassadør i Norge svarer på kritikken

For å mest mulig effektivt oppnå dette, burde Kasakhstan åpne opp sitt politiske system for å gjøre landet mer attraktivt for vestlige investeringer og tilrettelegge for økt mellommenneskelig samhandling med vestlige land. Men de kan heller ikke gå for langt. Målet må være åpne seg mest mulig mot vest, men ikke forbi det punktet hvor tålegrensen til Moskva befinner seg. Med Ukrainas skjebne friskt i minnet, finnes det opplagt en grense på hvor mye Kasakhstan kan åpne seg mot Vesten, uten at Kreml ser seg nødt til å ta grep for å beskytte sine geopolitiske interesser.

Går Nur-Sultan for langt i sin orientering mot vest, kan Putin se seg nødt til å beordre nok en invasjon for å gjenopprette serviliteten til sin langvarige satellittstat i sør. Men gitt at de russiske væpnede styrkene enn så lenge er bundet ned i Ukraina i all overskuelig fremtid, har det også åpnet seg en mulighet for Kasakhstan.

Smerteterskelen til Moskva med tanke på hvor langt Kasakhstan kan gå i sine reformer er sannsynligvis høyere nå enn før krigen brøt ut. Nur-Sultan kan derfor åpne seg mot Vesten mer enn hva som var tilfelle før invasjonen av Ukraina fant sted. Kasakherne har ingen tid å miste og burde derfor bruke denne perioden til alt den er verdt for å balansere utover, mens Kremls øyne fortsatt henger over Ukraina.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474