Lastebil.no skriver at flere land i Europa har anerkjent de utfordringene de galopperende drivstoffprisene fører til, og en etter en, begynner de å sette ned avgiftene.

Økningen i dieselprisene har skjedd så raskt og uforutsigbart at det nærmest har vært umulig å justere prisene raskt nok. I løpet av 2021 steg drivstoffprisene med hele 26 prosent, og de har fortsatt å stige inn i 2022. Flere aktører i transportbransjen sliter med likviditeten.

– Regjeringen har hele tiden sagt at de skal se an situasjonen og vurdere tiltak hvis situasjonen eskalerer. Vel, nå gjør den det. Prisene er på full fart oppover og våre konkurrenter setter ned prisene. Nå er det på tide at også norske myndigheter reagerer. Norsk transportnæring blør hver dag, understreker administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo til Lastebil.no.

Forlanger handling

– Staten flår bilistene og transportnæringen, sier Frank Sve til Resett.

Sve sitter på Stortinget for Frp, og er medlem av energi- og miljøkomitéen.

Han mener at folk blir «ranet når vi står ved drivstoffpumpene, 26/27kr literen, og staten bare vasser i mer enn 1000 milliarder kroner ekstra til statskassen».

Frp har ved flere anledninger fremmet forslag om å kutte drivstoffavgiften på 7/8 kroner literen. Frank Sve mener det ville gjøre situasjonen akseptabel for folk flest og næringslivet-

– Vedum er tydeligvis forhekset av Finansdepartementet som tviholder på pengebingen, mener Sve.

Han mener at landets befolkning og næringsliv aldri har blitt forført mer man er blitt av SP og Vedum. Sve påpeker at Vedum beklaget seg over 15-16 kr literen for drivstoff, da Frp satt i regjering.

– Frp forlanger handling nå, drivstoffprisene må ned!

