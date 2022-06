annonse

80-talls slageren «Running up that hill» fra 1985 har blitt populær igjen.

Låten er nå verdens mest avspilte sang på strømmetjenesten Spotify.

Grunnen for den nye populariteten er på grunn av Netflix-serien «Stranger Things» som bruker den sangen ofte i sesong 4.

Det er Kate Bush som er sangerinnen bak låten Running up that hill.

Varmt mottatt

I en presseuttalelse fra Bush omtaler hun «Stranger Things» som «et episk stykke arbeid».

– Det er veldig rørende at sangen har blitt så varmt mottatt, særlig siden det hele drives frem av unge fans som elsker serien, sier pop legenden.

Bush sier videre at hun har fulgt serien siden starten.

– Vi har sett hver sesong siden, som en familie. Da de henvendte seg til oss for å bruke «Running Up That Hill», var det lett å merke at det var lagt mye omtanke i hvordan den var brukt i historiens kontekst, og jeg likte veldig godt at sangen var et positivt totem for karakteren Max, sier hun.

