Vegetarmat er nesten dobbelt så dyrt som kjøtt, ifølge Dagbladet.

– Det viser jo at matsystemet vårt er ødelagt, hvis du tenker ut fra et klima- og miljøperspektiv, sier Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne til Dagbladet.

Hermstad peker på at han måtte betale 15 kroner mer for vegetar, på en burgerrestaurant i Oslo. Det er problematisk, mener han, at det er dyrere å velge klima- og miljøvennlig mat:

– Du må altså betale mer for å redusere miljøavtrykket betydelig. Det burde jo vært motsatt.

Han peker på at regjeringen utdeler store subsidier til animalsk produksjon, og ifølge ham selv gir «smuler» til plantebasert landbruk.

– Bortimot 95 prosent av subsidiene i Norge går til kjøtt- og meieriprodukter, og det er en forsvinnende liten del som går til grønnsaker og vegetarmat. Nå må vi sette oss et mål om å vri mer av støtten til vegetarproduksjon.

Hermstad ønsker blant annet å fjerne momsen på vegetarprodukter og frukt og grønt. Han understreker at han ikke er motstander av kjøtt.

– Vi er ikke tilhengere av at folk skal slutte å spise alt av kjøtt eller at vi skal slutte å produsere det. Men vi vil at en større del av støtten skal gå til dem som driver økologisk og bærekraftig, sier Hermstad, og beskriver dages situasjon:

– I dag belønnes man for å produsere mest mulig og så billig som mulig. På sikt taper alle på dette: Både dyrene, bøndene og miljøet.

