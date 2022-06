annonse

Utenriksminister Sergej Lavrov hevder at Russland vil la skip forlate ukrainsk farvann, med blant annet korn for eksport, men først etter at Ukraina har fjerner minene de har lagt ut for å forsvare havnene sine.

Den russiske blokaden i Svartehavet har ført til at Ukrainas eksport av korn sjøveien er blitt stanset og den truer matsikkerheten i deler av verden. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland bedriver utpressing og bruker sult som våpen.

– Det eneste som trengs for at ukrainerne skal kunne sende fartøy fra havnene sine, for å løse problemet, er at det ryddes for miner eller markeres korridorer. Vi er klare til å gjøre dette i samarbeid med våre tyrkiske kollegaer, sa Lavrov på en felles pressekonferanse med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Cavasoglu i Ankara i dag.