Norske myndigheter dro hundrevis av dommer over en kam – og beklaget derfor å ha straffeforfulgt overgrep mot mindreårige og dyr.

20. april 2022 gikk regjeringen, anført av statsminister Jonas Gahr Støre, ut og beklaget 119 dommer i norsk rettsvesen, der § 213, fra straffeloven av 1902, var anvendt.

– 119 mennesker ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt. De måtte gjennom rettssaker, domfellelse og soning. De møtte offentlig skam og fordømmelse. Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage, erklærte statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra regjeringen.

Straffelovens § 213 hadde imidlertid flere ledd. Første ledd gjaldt omgang mellom menn. Andre ledd gjaldt omgang mellom mennesker og dyr. Tredje ledd ga premiss om at paragrafen bare skulle anvendes når allmenne hensyn tilsa det. Allmenne hensyn innebar at handlingen var foretatt med mindreårige eller ble rammet andre straffebud. Det bør imidlertid tas med i vurderingen av hva som forstås med mindreårig i tilfellene kan ha vært forskjellig fra homofile forhold til heterofile forhold. Resett erfarer at flertallet av de 119 dommene ble idømt med bakgrunn i nettopp § 213 tredje ledd.

Fortsatt forbudt

Noen få av dommene hadde bakgrunn i andre ledd, altså seksuell omgang med dyr. Flere av de 119 dommene gjelder forhold som fortsatt medfører lovbrudd, som omgang på offentlig sted, misbruk av dyr, eller i nærheten av personer som ikke har samtykket til det. I flere av sakene myndighetene har beklaget var det en eller flere fornærmede.

I tillegg ble mange av de 119 personene som ble dømt i tidsrommet 1905 – 1950 og som var dømt etter straffelovens § 213, også dømt for seksuell omgang med mindreårige.

Dette betyr altså at norske myndigheter har bedt om unnskyldning for å ha straffeforfulgt mennesker som har hatt seksuell omgang med dyr og mindreårige, selv om de egentlig ville beklage straffeforfølgelse av homofili.

Kritiserer mediene

Jan Harsem, som er daglig leder i organisasjonen Verdialliansen, har engasjert seg i saken, og bedt myndighetene om en oppklaring. Han savner også at mediene har satt fokus på dette.

– Jeg mener at dette burde vært en presseetisk forpliktelse, å etterprøve de faktiske forhold som ligger her. Jeg har jo sett at en rekke medier har referert til den fremstilling som regjeringen ga 20. april. Ingen har vist noen interesse for at de har kommet med en fremstilling som i beste fall er mangelfull, sier Harsem til Resett.

Strengt forbudt i dag

Når regjeringen har beklaget for 119 dommer der § 213 er anvendt, har de samtidig beklaget straffeforfølgelse for forhold som er forbudt i dag, og som for mange fremstår som alvorlige forhold.

– Det er bare å lese straffeloven og dyrevelferdsloven. Disse tingene er forbudt i dag, understreker Jan Harsem.

Han er tydelig på at både han og Verdialliansen tar avstand fra § 213 første ledd, og at de ser på kriminalisering av homofilt samliv som diskriminerende.

– Men dette er prinsipielt uheldig. Det handler om domstolens og påtalemyndighetens uavhengighet. Det kan se ut som regjeringen har grepet inn i forhold som fortsatt er rammet av norsk lov, og som er domstolenes og påtalemyndighetens område.

Verdialliansen, som kaller seg et nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier, har henvendt seg til regjeringen med flere spørsmål om forholdene. De vil blant annet få greie på om domstolene og påtalemyndighetene stiller seg bak regjeringens forståelse, og om de ble konsultert.

Ikke-svar

– Hvordan har statens respons vært på deres innvendinger?

– Nei, vi har egentlig ikke fått noen respons. Og vi har forsøkt med gjentatte purringer, svarer Harsem.

Til slutt fikk Verdialliansen en respons, som Harsem karakteriserer som et ikke-svar.

– Det er ubegripelig at Støre, som jeg har stor tillit til, har gjort dette, uten å kunne redegjøre for begrunnelsen.

Harsem understreker at han mener det er riktig å beklage alt som gjelder § 213 første ledd, altså kun straffeforfølgelse av homofilt samkvem mellom menn.

Lite brukt

Det fremgår av flere kilder at det store flertallet av de 119 dommene som regjeringen har beklaget, ikke ble gjort på grunnlag av homofil aktivitet i seg selv.

I forarbeidene til loven om opphevelse uttalte Justisdepartementet i Ot.prp. nr. 5 (1971–1972) på side 7:

«§ 213 første ledd har i de senere år meget sjelden vært anvendt i praksis. Dersom straffebudet i det hele tatt har noen funksjon i dag, må det vesentlig være å stå som uttrykk for en moralsk avstandtaken fra homoseksualitet. Men det kan ikke være en oppgave for lovgiveren å sette eller opprettholde straff for alle handlinger som det i samfunnet er en moralsk reaksjon imot. Særlig betenkelig er det å opprettholde et straffebud som symbol for et moralsyn når opprettholdelsen kan virke diskriminerende overfor og skape ekstra vansker for en minoritet som på forhånd ofte vil ha store problemer.»

Altså var fjerningen av §213 av mer symbolsk en praktisk betydning. Det var nettopp i denne symbolske betydningen paragrafens diskriminerende betydning lå, ikke i rettspraksis.

Resett vil følge opp denne saken videre, og har kontaktet Justisdepartmentet for en redegjørelse.

