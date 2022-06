annonse

Organisasjonene hevder at en uke med oljepenger kan betale for ett år med flyktninger. De er uenige i å bruke midler fra bistandsbudsjettet på ukrainske flyktninger i Norge.

– I en tid hvor bistandsbudsjettet kunne trengt ekstrabevilgning, gjør regjeringen det stikk motsatte, skriver Jan Egeland, generalsekretær Flyktninghjelpen, Birgitte Lange, generalsekretær Redd Barna, Dagfinn Høybråten, generalsekretær Kirkens Nødhjelp og Henriette Killi Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp i VG, og legger til:

– Det trengs mye ressurser til flyktningtiltak her hjemme i Norge. Men hvorfor skal pengene tas fra det som skulle gått til fattigdomsbekjempelse i verden? Regjeringen argumenterer med at rammen for bistandsbudsjettet ikke kan økes, de mener det vil virke inflasjonsdrivende.

Men organisasjonene sier at bistandsmidler som utelukkende går til å finansiere aktiviteter utenfor Norge, vil ikke påvirke etterspørselen etter arbeidskraft her hjemme, og vil derfor heller ikke bidra til lønns- og prisvekst.

Det er anslått at Norge kan tjene 645 milliarder mer i år, sammenlignet med 2021, på økte olje og gassinntekter. Det er nærmere 1,8 milliarder hver dag. I løpet av kun én uke tjener Norge mer enn nok til å finansiere flyktningtiltak med en prislapp på 10,7 milliarder kroner.

Bistand finansierer diktatorer

– Nei, for mye av bistanden som har vært gitt fra Norge har i stor grad bidratt til å holde diktatorer ved makten, uten at det har bidratt til å bedre livet til innbyggerne, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for FrP og er innvandringspolitisk talsperson. Han sier at derfor bør det norske bistandsbudsjettet reduseres betydelig. «Gir du en person en fisk har han mat for en dag, men hvis du lærer han å fiske har han mat for resten av livet» De andre partiene, mener Wiborg, er mest opptatt av å fremstå som snill og derfor vil de gi mest mulig norske skattepenger/»fisk» i bistand.

– FRP vil heller bidra til at folk kan bli mer selvhjulpne ved å «lære de å fiske».

