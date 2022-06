annonse

To briter og en marokkaner som ble tatt mens de kjempet for Ukraina, risikerer å bli dømt til døden av separatistmyndighetene i Donetsk.

De to britene Aiden Aslin og Shaun Pinner ble sett sammen med marokkaneren Saaudun Brahim i en video fra et rettsmøte som det russiske statlige nyhetsbyrået Ria Novosti har publisert, skriver BBC.

Aslin og Pinner er blant annet tiltalt for å ha forsøkt å «ta makten», skriver The Independent. Separatistleder Denis Pusjilin sa mandag at det ikke kan utelukkes at mennene blir dømt til døden, ifølge NTB.

I videoen synes Aslin å si seg skyldig i lovbrudd som omhandler våpen og eksplosiver.

De to britene sier de tjenestegjorde sammen med vanlige militærenheter i Mariupol og at de dermed bør ha beskyttelse som krigsfanger, i tråd med Genèvekonvensjonen.

