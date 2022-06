annonse

Norge har forpliktet seg til å halvere utslippene innen 2030 og oppnå null utslipp i 2050. Men tiden går og utslippene består.

– «Alle» forskere har mistet troen på at vi klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. NRK spurte 221 klimaforskere om de trodde vi kunne nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. 196 av dem mente det var enten ganske, eller svært usannsynlig, skriver kommentator Sondre Hansmark i Dagbladet.

Hansmark sier at klimapolitikk er villet politikk, og at det de siste årene har blitt dyrere å forurense, elbilsalget øker og stadig flere reiser kollektivt. Men likevel går ikke utslippene ned. Dette på tross av at norske politikere ifølge Parisavtalen har lovet å halvere utslippene innen 2030. Under åtte år med Erna Solberg gikk utslippene bare ned med åtte prosent.

– Nå har Støre-regjeringen og Espen Barth Eide som klimaminister overtatt stafettpinnen. Hva gjør de med den? Vil de komme i mål i tide til å nå klimamålet vårt?

Hansmark er ikke optimistisk. Selv om klimaministeren har økt ambisjonsnivået og lovet raskere klimakutt, har han foreløpig ikke levert mye konkret. Men det er ikke for seint.

– Det viktigste klimadokumentet som vedtas hvert år er statsbudsjettet. Der bestemmes det hvor mye det skal koste å slippe ut CO2 og hvor mye støtte klimavennlige tiltak skal få, sier han, og legger til:

– Statsbudsjettet for neste år blir det første regjeringen skal lage «fra bunnen av». Det må bli tidenes klimabudsjett dersom vi skal ha nubbesjanse å nå målene våre.

Barth Eide har også lovet å legge fram en klimaplan som ser mot 2050 da Norge må ha null utslipp, forteller han, men hvordan regjeringen skal kutte fram mot 2030 vet en ikke.

– Men én ting er sikkert: kuttene må skje fjorten ganger raskere enn vi klarte i fjor.

