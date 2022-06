annonse

annonse

6. juni 1523, ble Gustav Vasa valgt til konge av Sverige. Dette er den primære anledning til at nasjonaldagen faller på akkurat denne dagen. Det ble ikke nasjonaldag før i 1983, og helligdag først i 2005, men før det har det som nå vært Svenska Flaggans Dag.

Denne korte tiden som nasjonaldag og helligdag, gjør det vanskelig med en direktesammenligning mot 17. mai i Norge. I tillegg er det under 3 uker til Midtsommer, som jo har en lagt sterkere tradisjon og oppslutning her i Sverige. Hvordan er det så med flagg og feiring? Vi tok en runde rundt i Malmø for å se hva som foregår. Værgudene har ikke vært på Malmø og Skånes side denne dagen, og dagen har hatt preg av å være som en vanlig søndag, men kanskje enda stillere. Det var nok ikke på grunn av Morten Thorsby’s filming, som den engelske dommer Taylor og hans VAR team lot seg lure av, i landskampen kvelden før.

Les også: Resett spesial: Visste du dette om forskjellene mellom svensk riksdagsvalg og norsk stortingsvalg?

annonse

Runden rundt i Malmøs ulike bydeler viser det samme. Nesten ingen svenske flagg å se på balkongene. Ingen endring fra tidligere år. Svensker er hyggelige, møysommelige og etterrettelige folk. Men, angsten for å stikke seg ut er også påtagelig. Som en bekjent sa for noen år siden: – Har man et svensk flagg på balkongen vil man kunne bli stemplet som rasist. Dette er vel en overdrivelse, men mange trives best i den trygge og konforme (sosialdemokratiske) boks.

Resett forsøkte å få flere i tale for å spørre om hva denne dagen betyr. En ukjent norsk nettavis er ikke den enkleste adresse for å få folk i tale, men på et kjøpesenter i utkanten av byen, traff vi Jørgen. En mann i slutten av femtiårene iført arbeidsantrekk til Malmø kommune. Han ville ikke bli fotografert, men kunne fortelle:

Den betyr ikke så mye for meg rent generelt, det gjør den ikke. Jeg visste knapt at det var nasjonaldag i dag. Jeg tror ikke den har like stor betydelse her som i Norge.

Les også: Et absurd politisk teater med alvorlige undertoner – fenomenet Amineh Kakabaveh

annonse

Vi spør: Hvorfor tror du det er nesten ingen som har svensk flagg på balkongen?

Det er vanskelig å si. Jeg er ikke rett person å svare på det. Det er kanskje så at det ikke har den store betydelse, svarer Jørgen.

De offisielle arrangementene er få, og pøsende regn hjelper ikke på oppslutningen. Men under en kort tur innom et av disse, på Stortorget, fikk vi lære oss at Malmø har nettopp passert 350.000 innbyggere. Det vokser raskt her.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474