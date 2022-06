annonse

Det er juni, og for andre år på rad så går jeg rundt med følelsen av å leve under en okkupasjon. Det er ikke følelsen av å være i et land i krig. Jeg kan ikke trekke paralleller til det som skjer ute i Europa, så galt er det ikke. Men likevel.

Jeg sitter med følelsen av å leve i et fredelig land under okkupasjon av en fremmed makt. Et land som jeg ikke lengre kjenner igjen, hvor samfunnets kommandohøyder hurtig og uten motstand er blitt besatt av en overmektig fiende. Jeg må gå med senket hode mens deres flagg heises i stang etter stang. Først i byene, så på rådhus rundt om i landet og i fjor av Forsvaret. Så er det paradene, med høystemt musikk og pump og prakt. Som seg hør og bør når erobreren skal ha dens maktdemonstrasjon. Når de går forbi så må jeg selvsagt stå og se på. Smile og klappe. For gjør man det ikke, blir man fort identifisert som en avviker. En sviker. En moderne jøssing som bare er bakstreversk.

Alle er tross alt enige i den nye tid. Hvem er vel imot mangfold, kjærlighet og retten til å være den man vil? Ikke jeg i hvert fall! Nei, nei! Selvsagt er jeg for PRIDE. Undervisning i skolen om at det finnes flere enn to kjønn? Kjør på! Gi barn som ikke har stemmerett (enda) lov til å foreta irreversible kjønnsskifte operasjoner? Selvsagt! PRIDE parade i barnehagen? Hva slags bakstreversk, mongokonservative bondeknøl tar du meg for? Vi har jo fått BygdePRIDE også. Så hele landet marsjerer jo i transenetakt.

Hvorfor gjør jeg ikke motstand spør du? Hvorfor hever jeg ikke stemmen og sier «Nei takk, jeg har ikke tenkt bli med på det frivillige seminaret om diversitet og kjønnsmangfold»? Hva er det verste som kan skje? Blir jeg dratt ut fra kontoret, stilt opp mot en vegg og skutt for mine avvikende synspunkter? Nei, ikke enda. Men de har jo lyst til å få deg sagt opp. De har lyst til å svimerke deg i media som en avviker fra den rette tro. Kjettere må jo brenne på bålet en dag!

Men, det er ikke alle som ønsker å gå med på dette her. Vi er mange som ikke ønsker å følge i fotsporene til ALLE bedriftene, politikerne, stats og tjenestemennene som frivillig eller ufrivillig toner regnbueflagg. Som uten å stille spørsmål gjør det som er lettest å gjøre. Følge strømmen og samarbeide. Bli en kollaboratør.

Nei, vi kjenner hverandre igjen på blikkene vi sender når PRIDE paraden marsjerer seierrikt forbi. Små blikk, grimaser, nærmest ufrivillig. Mikroaggresjoner kaller de det. Vi må vel snart på et tre timers kurs for å avlære dette og. Vi kjenner hverandre igjen, vi organiserer oss, vi ønsker å si at nok er nok. La det hele bli anstendig igjen. Er ikke 3 år litt ungt å gå i parade sammen med en barnehagelærer i DRAG? Eller er det kanskje bare meg.

Jeg håper at denne følelsen en dag går vekk. At jeg kan kjenne landet mitt igjen, i mai så vel som i juni. Jeg er klar for å heve stemmen. Straks noen andre gjør det først.

