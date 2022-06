annonse

annonse

Det franske politiske ukemagasinet Valeurs Actuelles (Nåtidens verdier), som er posisjonert tydelig til høyre, med positiv dekning av bl.a. presidentkandidatene Éric Zemmour og Marine Le Pen, forteller om en av deres praktikanter som nylig hadde en intervjuopplevelse helt utenom det vanlige.

Etter å ha gjennomført gode studier hadde Adelaïde (23), som ikke oppgir etternavnet, i fem måneder vært praktikant i redaksjonen til Valeurs Actuelles. Nå ønsket hun imidlertid å forsøke seg en tid i en av Paris’ store kulturinstitusjoner.

Hun søkte derfor på en stilling i vennskapsforeningen for Nasjonaloperaen i Paris (AROP), som ifølge nettstedet «samler mer enn 4500 personer med en lidenskap for opera og ballett, både enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å støtte operaen.» Et raskt søk blant styremedlemmer og æresmedlemmer forteller at dette er en forsamling av den eksklusive typen. Noe senere blir hun kalt inn til et intervju.

annonse

I god tid før intervjuet møter hun forventningsfullt opp i praktbygget. Damen hun skal møte gir henne en kjølig parisisk mottakelse, men intervjuet går etter hvert riktig så bra. Adelaïde viser at hun mestrer de kulturelle kodene. På rett sted får hun hintet til at hun har studert på de riktige stedene, har lest de riktige bøkene, sett de riktige filmene, har de riktige referansene, og at hun kjenner operaens indre liv. Adelaïdes lidenskap for kunst og ballett er autentisk. Hun blir bedt om å kommentere en video hun allerede hadde sett og redegjør for hvordan opera skal gjøres mer tilgjengelig. Intervjueren sier at hun har god forståelse for utfordringene.

Les også: Anleggsbransjen pådyttes elektrifisering: – Det er faktisk lovlig å bruke hodet (+)

Etter å ha snakket ganske lenge begynte Adelaïde å føle seg fortrolig. Men da tar plutselig intervjuet en uventet og brå vending:

annonse

«Jeg er overrasket over at du med din CV søker deg hit og til kulturverdenen».

«Ja, jeg har skrevet for opinionspressen, men nå ønsker jeg å åpne meg for scenekunsten.»

«Ja, du mener for den høyrekstreme pressen».

Adelaïde forklarer at hun har studert fem år på Sorbonne, at hun har knyttet tette bånd til studenter på venstresiden, at hun ikke har noen vanskeligheter med å samarbeide med personer som ikke deler hennes overbevisninger og at hun er uhildet i sitt arbeid.

Det hjelper ikke. Intervjueren forklarer at hennes overbevisninger er langt fra operadirektørens forestillinger. Hun minner om at operaen for noen år siden var i rampelyset etter å ha lansert en ambisiøs mangfoldsstrategi, ført i pennen av selveste Pap Ndiaye, Frankrikes nye utdanningsminister.

Adelaide understreker at hun er profesjonell og at operaen aldri vil høre tale om hennes politiske idéer.

Intervjueren fortsetter med å forklare at teamet, hvor det også inngår personer med innvandrerbakgrunn vil ha vanskelig med å arbeide med noen som henne. Kollegaene som hadde sett CVen tvilte på hennes evne til å fremme Operaens mangfoldslinje og til å omgås et venstremiljø.

Adelaïdes forsikringer er til ingen nytte. Intervjueren innrømmer til slutt at hun inviterte henne til intervjuet for at hun skulle forklare seg. «Tror du virkelig at du med en slik CV kan bli ansatt i kulturverdenen?» spør hun retorisk før hun kutter tvert: «Vi stopper her for ikke å kaste bort mer av tiden vår».

annonse

Før hun går er Adelaïde åndsnærværende nok til en avsluttende replikk: «Er det ikke paradoksalt at dere på den ene siden og med rette fremmer mangfold og inkludering, men lukker døren for en kompetent ung dame bare fordi hun ikke har de samme politiske overbevisningene som deg og ditt team?»

«Men rasisme er ikke en mening, Madame, det er en forbrytelse»

Når hun omsider forlater intervjuet får hun tenkt over hva hun gjerne skulle ha sagt. At Operaen er lysår unna det mange publikummere ønsker seg. At mange på sosiale medier gir uttrykk for skuffelse og misnøye med politisk korrekthet i institusjonen. Hun kommer samtidig i hu hva intervjueren sa: «kulturverdenen er til venstre, ikke ta bryet med å søke». Det var åpenbart at det aldri var hensikten å vurdere å ansette Adelaïde.

Les også: Resetts Kasakhstan-spesial: Hvorfor eskalerte fredelige demonstrasjoner til opptøyer? (+)



Operaen er som det meste annet av fransk kulturliv i all hovedsak finansiert gjennom rikelige offentlige overføringer. I 2021 ble det besluttet å nedsette en komité som skulle fremme større mangfold ved ansettelser. Direktøren har i tillegg forpliktet seg til å gi større plass til kunstnere med mangfoldsbakgrunn og også varslet at klassikere slik som Svanesjøen og Nøtteknekkeren mest sannsynlig vil forsvinne fra repertoaret.

Valeurs Actuelles er et veletablert tidsskrift grunnlagt i 1966. Opplager er stabilt over 100 000. I 2019 ble president Emmanuel Macron intervjuet om islamisme. Ukemagasinet ble også gjenstand for betydelig oppmerksomhet i 2021 etter å ha publisert et opprop undertegnet av pensjonerte militære som advarte mot borgerkrig i Frankrike. Etter at Valeurs Actuelles publiserte artikkelen om Adelaïdes intervju, har vennskapsforeningen AROP varslet en «intern granskning for å danne seg et helhetsbilde av intervjuet». Granskningsrapporten skal forelegges operadirektøren.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474