annonse

annonse

Mannen som kjørte en bil inn i en folkemengde i Berlin, bør overføres til psykiatrisk behandling, melder påtalemyndigheten i byen.

Påtalemyndigheten vil be om at mannen blir plassert på et sykehus for psykisk syke, sier talsperson Sebastian Buechner torsdag, ifølge NTB.

Gjerningsmannen skal lide av paranoid schizofreni.

annonse

Den tysk-armenske mannen kjørte en bil gjennom en folkemengde i Berlin onsdag. En person ble drept, og 32 personer ble skadd.

Tidligere torsdag sa Berlin-ordfører Franziska Giffey at mannen skal være en mentalt svekket person, ifølge den lokale kringkasteren rbb24 info radio.

Han kjørte på mennesker med vilje, ifølge Giffey.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474