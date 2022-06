annonse

I fjor het selskapet MaxSnus, og solgte snus på nettet.

Ett år senere er det norske selskapet blitt et norsk-svensk konsern med hovedkontor i Gøteborg, og forhandler nå ikke bare snus, men også e-sigaretter og andre produkter i det såkalte non-smoke-segmentet.

Hører hasj naturlig sammen med snus og e-sigaretter? Nei, vil mange si. Ja, mener MaxSnus, som i dag heter Norse Impact.

Nå skal nordmennene bak Norse Impact produsere og selge hasj, dyrket på den karibiske øygruppen St. Vincent og Grenadinene.

Hvis Norse Impacts avtale med det amerikanske selskapet GL2 går i boks, vil de to inngå et joint venture, eller fellesforetak, med henholdsvis 51 og 49 prosent av aksjene.

– St. Vincent er et utmerket sted for cannabisdyrking på grunn av det ideelle klimaet, næringsrik jord, lave kostnader, store muligheter for utbygging samt et meget gunstig lovverk, skriver Norse Impact i en melding.

Videre står det at GL2 i dag dyrker 20 mål jord, som ved full produksjon gir inntekter på 15 millioner kroner i måneden. Norse Impact ser for seg å øke arealet til 100 mål.

Fire millioner dollar, nesten 40 millioner kroner, må Norse Impact betale for sin halvdel av plantasjen. Det er en tredjedel av Norse Impacts børsverdi på 135 millioner kroner.

Daglig leder Marius Arnesen understreker at det er snakk om medisinsk cannabis, og ramser opp revmatisme, diabetes, epilepsi, Parkinson, Alzheimers og kreft som kroniske sykdommer som cannabis hevdes å gi smertelindring.

– Vi har hittil hatt som mål å redusere antallet røykere gjennom å tilby røykere alternative produkter. Medisinsk cannabis er en naturlig fortsettelse av denne linjen, ettersom det for et stort antall mennesker er et mye bedre alternativ enn legemidlene som tradisjonelt er blitt foreskrevet, reklamerer Arnesen.

– Hele verden har sett hva som har skjedd i land som USA og Canada (hvor medisinsk cannabis er blitt legalisert, red.anm.) de siste årene og hvilken positiv effekt dette har for et stort antall mennesker.

Store visjoner til tross: Den varslede ekspansjonen inn i Karibia og hasj-industrien synes ikke å ha begeistret Norse Impacts aksjonærer. Etter at nyheten ble kjent 6. juni har aksjekursen stått på stedet hvil.

