Han sier at sol og vind blir billige energiløsninger gjennom «uansvarlighet». Kraften leveres til uforutsigbare tider. Man avhengig av et stabilt kraftnett og i Norge er det vannkraften.

– At vannkraftens tilgjengelige reserver for balansekraft er nesten oppbrukt, blir ignorert. Videre utbygging av sol og vind vil derfor kreve en tilsvarende mengde balansekraft fra andre energikilder som backup når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser, skriver professor ved NTNU, Jan Emblemsvåg i Aftenposten, kommer med et eksempel.

– Tyskland har på 20 år økt installert kapasitet med 80 prosent, men strømproduksjonen har økt med bare 5 prosent. Resultatet er noen av de høyeste strømprisene i verden med store konsekvenser for kostnadseffektiviteten.

Emblemsvåg skriver at dette viser sårbarhetene av å være prisgitt uregelmessighetene til sol og vind. Man presser grensene for forsyningssikkerhet fordi balansekraft er svært dyrt. Pålitelige energikilder tvinges ut av markedet med fornybarsubsidier og politiske preferanser. Sol og vind blir billige energiløsninger gjennom «uansvarlighet».

– Kostnadene knyttet til sol- og vindkraft er kun lave dersom man utelater at sol og vind hverken bidrar med balansekraft, reaktiv effekt, raske effektreserver eller andre systemtjenester. Dette er noe annen kraftproduksjon må bidra med for at systemet skal fungere, sier han, og legger til:

– Vannkraften kan fungere som balansekraft, men da må den bygges om for slike belastninger. Det er en stor kostnad vind og sol bør bekoste.

Lønnsomhet er også miljøvennlighet

– Jeg er enig i Emblemsvågs betraktninger, sier Hans Borge til Resett.

Borge er leder av Klimarealistene, og sier at en annen sak han synes er merkelig er at når vindkraftprosjekter omtales i media så oppgis det effekt (det vil si så mye energi man kan produsere per sekund). Det er langt mer relevant å snakke om årlig produsert energimengde (antall kWh) og til hvilken forventet gjennomsnittspris. Da kan man enkelt gjøre egne vurderinger av lønnsomheten i et slikt prosjekt. Lønnsomhet er en (av flere) betingelser for miljøvennlighet.

– Vi må huske at eventuelle subsidier også har et miljømessig fotavtrykk, bemerker Borge.

