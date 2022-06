annonse

En ny og strengere homo-lov behandles i det russiske parlamentet. President Putins parti støtter forslaget.

Når partiet Forente Russland støtter et forslag, betyr det i praksis at det trolig også vil gå gjennom i Dumaen, der ingen opposisjonspartier er representert, skriver VG.

I 2013 signerte Vladimir Putin en ny lov som kriminaliserte «propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle forhold» rettet mot barn.

Nå har det kommet et nytt lovforslag som gjør at dette skal bli forbudt også mot voksne – og det trues med opptil 1,5 millioner kroner i bøter.

Strafferammen starter med bøter på fra 6.200 kroner for vanlige borgere til opptil 1,5 million for såkalt «juridiske personer» – når det har massespredning via for eksempel sosiale medier eller tradisjonelle medier, ifølge VG.

