Statsminister Jonas Gahr Støre så langt utover Oslos grenser når det gjelder fremtiden for CO2-fangst og lagring, da han og byrådsleder Raymond Johansen besøkte Klemetsrud-anlegget.

– Det er ikke bare at Oslo ikke vil nå sine mål for kutt i CO2-utslipp. Verden vil heller ikke nå sine mål uten fangst, lagring og bruk av CO2, sa han til E24.

Alt dette gjør at Støre tror at karbonfangst blir så stort i Europa at frakten av CO2 etter hvert ikke vil gå med skip ut til Nordsjøen, men gjennom et nettverk av rørledninger.

– Det vil bli bygget en infrastruktur i Europa for frakt av CO2. Slik at det ikke bare blir kystnære områder som Oslo og Brevik og Stockholm som fanger. Men at man kan hente CO₂ nede på kontinentet, opp i rør og ut på sokkelen, tror Norges statsminister.

Klemetsrud-anlegget i Oslo er foreløpig beregnet til en prislapp på 9 milliarder kroner. Hvis prosjektet lykkes skal de fjerne 400.000 tonn CO2 årlig, eller 17 prosent av Oslos utslipp. Men de har ingen Plan B dersom budsjettet sprekker. Ingenting er avtalt om hvem som skal ta den regningen.

Totalimpregnering mot fakta, fornuft og vitenskap

– Statsminister Støre må være Norges svar på den store stumfilmstjernen Buster Keaton. Uansett hva som hendte ham av de mest fantastiske hendelser, enten en husvegg tatt av stormen ramlet over ham, han mistet taket og ramlet ned av et hustak, eller han akkurat unngikk en kanonkule, så forble han like alvorlig og uttrykksløs. Støre kan uttale de latterligste og mest uforsvarlige proklamasjoner uten å lee på en eneste smilemuskel. Man må beundre mannens totalimpregnering mot fakta, fornuft og vitenskap. Som den gangen for tretten år siden hvor han sto ved siden av profet-Al Gore og proklamerte at havoverflaten kunne komme til å stige to meter i løpet av det 21. århundre, sier sivilingeniør Geir Hasnes til Resett, og legger til:

– Bare sånn til opplysning så har altså ikke havet begynt på dette, for i så tilfelle skulle vi sett stigningen allerede nå være på 27 cm – og det kan vi altså ikke se.

Hasnes er aktiv i Klimarealistene, og sier Buster-Støre burde lest, eller hans rådgivere burde lest, hans artikkel i Universitetsavisa hvor han kunne finne det faktisk er mye dyrere å drive med karbonfangst enn bare å betale CO2-avgiftene som regjeringen har innført, forøvrig de dyreste CO2-avgiftene i verden. Med tallene her i vår ville CO2-fangst per tonn koste 3500 kroner tonnet, altså mange ganger CO2-avgiften for forbrenning av avfall, i dag 192 kroner per tonn.

At Støre, sier Hasnes, uten å trekke på smilebåndet, kan proklamere at andre land i Europa, hvor ingen av landene har et slikt BNP som Norge per innbygger (unntatt mikrolandene) og hvor de allerede er i ferd med å knele energimessig under sine egne tiltak mot CO2, vil betale for å lage en infrastruktur som ingen trenger for å frakte en gass som ikke lar seg utrydde, og som er vanvittig mye dyrere enn bare å betale den avgiften de har pålagt seg selv, er virkelig ikke til å tro.

– Når attpåtil CO2-fangst, i tillegg til å være farlig på grunn av kvelningsrisikoen ved oppsamling av gassen, også bare vil føre til at havet etterfyller CO2 til atmosfæren for å være i likevekt, kan vi best sammenligne den med å tappe vann ut av en fjord og over fjellet for å tømme det ut i en annen fjord. Det er et Sisyfosarbeid, hvor fortellingen om Sisyfos viser at allerede de gamle grekere hadde et begrep for unyttig beskjeftigelse. Et annet ord er Hybris. Jeg skulle gjerne anbefale Støre å slå opp ordet, men jeg tviler på at han kan lese, mener Hasnes.

