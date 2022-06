annonse

annonse

SV-forhandler Kari Elisabeth Kaski advarer mot omdømmeknekk Norge kan få om milliardkutt i bistand blir stående.

– Det kan bidra til at også flere andre land kutter i sin utviklingshjelp. Så kuttet er jo dramatisk og det kunne vært unngått, sier Kaski til Vårt Land.

Regjeringen er avhengig av SV for å få gjennom revidert nasjonalbudsjett. Men bruken av bistandsbudsjettet er et hinder for enighet. Kaski vil ikke være med på å finansiere ukrainske flyktninger over bistandsbudsjettet.

annonse

Les også: Bistand skaper trøbbel i budsjettforhandlingene

– Det er vanskelig å vurdere hva regjeringspartiene har skjønt og ikke skjønt. Jeg mener de ikke har skjønt alvoret i verdenssituasjonen akkurat nå og hvor alvorlig kuttet vil være for for norsk utenrikspolitikk. Det handler om også Norges omdømme og rolle i verden, mener Kaski.

Les også: Frp støtter bruk av bistandsbudsjettet på ukrainske flyktninger: – Hårreisende, mener Jan Egeland

annonse

Være «snill» med andres penger

– Nei, FrP og jeg frykter ikke ringvirkningene av kutt i bistandsbudsjettet eller at bistandsbudsjettet omprioriteres til å dekke kostnader knyttet til ukrainske flyktninger, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for FrP og er innvandringspolitisk talsperson, og sier at de som muligens bør frykte dette er noen diktatorer og udemokratiske regimer som har blitt holdt kunstig i live takket være norske skattepenger.

– Dessverre har norsk bistandspolitikk handlet om hvem som har vært «snillest» med norske skattebetalere sine penger, ikke hvilke resultater eller mangel på resultater denne bistanden har medført.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474