«Det burde sjokkere bevisstheten vår at ufødte babyer i USA, som er i stand til å føle smerte, ikke har sterkere beskyttelse», skriver Chelsea Sobolik ved Ethics and Religious Liberty Commission.

Jeg leser i dag i NRK at regjeringen i Norge utreder historisk utvidelse av abortloven. Hovedsakelig gjelder det om å utrede mulighet for selvbestemt abort opp til utgangen av 18. uke.

Det er mye skrivinger om abort de siste ukene, og med stor fokus på USA og lekkasjen fra Høyesterett. Mange ser visstnok med stor bekymring på det som skjer i USA:

«For våre oldemødre var abort straffbart. For den som var gravid, og for den som hjalp henne. For oss er det nå historie, men for kvinner i andre deler av verden er det virkeligheten. Når vi nå, med stor bekymring, ser på det som skjer i USA, er det en viktig påminner om at ingenting kommer av seg selv, uttalte Cecilie Terese Myrseth (Ap).»

Jeg forstår at det kan være bekymringsfullt for noen, men med en krig som herjer i Ukraina, strøm og matpriser through the roof, unge Al-Qaida menn som planlegger terror, NAV og Nordea skandale, daglig drap og knivstikking, og smerte overalt, tror jeg at jeg hadde droppet å bekymre meg for når et foster kan drepes i USA. Det kan gå ut over helsa.

For er det ikke drap? Vi dreper jo en mygg, og noen sitter faktisk igjen og har dårlig samvittighet. Andre blir veganere for de orker ikke tanken på smerten dyrene føler. Jeg kjørte over og drepte et ekorn en gang og var i sorg, selv om jeg holdt på å kjøre av veien for å redde det lille krypet. Men det var for sent. RIP Ratatosk . En annen gang tok vi inn et lite baby ekorn som hadde kommet bort fra moren sin. En reinkarnasjon av ekornet jeg drepte? Jeg tok det med til dyrebeskyttelsen og to uker senere fikk jeg beskjed at den var død. Og det var ikke et ekorn, men en rotte, sa de. Siden da har jeg empati for små baby rotter, ikke de store som herjer i New York, Rattus norvegicus.

Jeg er motvillig for selvbestemt abort, men er ikke 12 uker nok? Blir ikke 18 uker one giant step back for mankind? Og jeg kan enda ikke forstå at etter tiår med seksualopplysning og gratis prevensjon, så hyler abortforkjempere og legger seg i fosterstilling mens de skriker my body my choice. Hva med my body my choice når stakkars nordmenn og amerikanere som ikke ville eller turte å vaksinere seg ble hetset og hengt ut av media, politikere, familie og venner?

Men det jeg egentlig skulle skrive om var foster og føler de smerte? Og finnes det studier og forskning på det? I en Google søk med ordene «føler foster smerte», er den første artikkelen 21 år gammel. Tenk på det. VG skriver: Abortfostre føler smerte

«Fostre kjenner smerte, og bør bli bedøvet dersom moren tar abort, mener en britisk professor. Norske eksperter støtter utspillet. Abort kan forårsake lidelse hos fosteret på et tidlig stadium av utviklingen. Forsker Vivette Glover ber leger som utfører abort, om å vurdere å sette bedøvelse direkte i fostrene før inngrepet. I dag er det bare moren som får bedøvelse. Glover mener fostre fra 17. uke kan føle smerte og ubehag, og utelukker ikke at det samme gjelder for fostre ned til 13 uker. Dette begrunner hun med at menneskets nervesystem er under utvikling allerede de første ukene av svangerskapet.»

En 2010 artikkel fra selvutnevnte folkeopplysnings-kanalen NRK, er mindre empatisk og sier at foster føler ikke smerte før 24. uke:

«Ny undersøkelse motsier antiabort-argumenter, norsk ekspert er skeptisk. – Konklusjonen er at menneskelige foster ikke kan føle noe slags smerte før 24. uke av svangerskapet. Grunnen til at de ikke føler smerte, skal være at nervetrådene i hjernen ikke er godt nok utvikla.»

For moro skyld tok jeg en Google søk «føler fisk smerte» og, lo and behold, den første artikkelen som kom opp var fra 2020. Dyrevernalliansen skriver at forskning konkluderer med at fisk føler smerte. Og sentral forskning, litteraturstudier og utredninger taler for at fisk bør vernes mot å bli påført smerte av mennesker.

Javel ja! Men hvordan er det med rettighetene til et foster?

I 2020 ble en studie med tittlene Reconsidering fetal pain publisert i Journal of Medical Ethics. En av de to forskere er pro-life og mener at abort er uetisk og den andre er pro-choice og mener at abort er nødvendig for kvinners helse og autonomi. Mens de trakk forskjellige moralske implikasjoner av fostersmerter i en tidligere svangerskapsalder, var de i stand til å bli enige om at fostersmerter eksisterer i et svangerskapsvindu på 12-24 uker. Tidligere trodde de fleste forskere og medisinsk fagpersonell, at smerte kunne føles ved rundt 22.uker. Samlet sett peker bevisene på at et foster kan, mediert av utviklingen av nervesystemets funksjon, føle smerte allerede etter 12 uker.

Og en av de mest skremmende statistikkene i studien, skriver Chelsea Sobolik, er at legene ikke bruker anestesi som en standard operasjonsprosedyre:

«Abort er den eneste prosedyren uten bedøvelse eller analgesi. Leger som behandler ufødte babyer behandler dem med like mye forsiktighet som de ville gjort en pasient utenfor livmoren i alle tilfeller, bortsett fra abort. Likevel er det ingen føderal beskyttelse for å forhindre at ufødte babyer, som er i stand til å føle smerte, blir abortert. Det burde sjokkere bevisstheten vår at disse ufødte babyene i USA, som er i stand til å føle smerte, ikke har sterkere beskyttelse.»

Ikke overraskende er det at studien og spørsmålet om foster føler smerte blir ignorert av msm i USA.

PETA, People for Ethical Treatment of Animals, skriver om biolog Victoria Braithwaite og hun sier det er like mye bevis på at fisk føler smerte og lider som det er for fugler og pattedyr. Hun har skrevet boken Do Fish Feel Pain.

Videre skriver PETA at Dr. Culum Brown fra Macquarie University har gjennomgått nesten 200 forskningsartikler om fiskenes kognitive evner og sanseoppfatninger, og mener at stresset som fisk opplever når de blir dratt fra vannet til et miljø der de ikke kan puste kan overstige stresset som en menneskelig drukning, og er en langsom død for fisken. Den potensielle mengden grusomhet som vi mennesker påfører oss på fisk er sjokkerende, mener Dr. Brown.

PETA oppfordrer oss til å la fisken være borte fra gaffelen og du kan lære hvordan du kan bli veganer på nettsiden.

Jeg googlet om det fantes en bok Do Fetus Feel Pain uten hell. Vi mennesker er virkelig noen merkelige skapninger.

