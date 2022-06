annonse

Ivanka Trump erkjente i en video vist fram i den første Kongresshøringen om 6. januar at hun visste at farens påstander om at valget var stjålet ikke stemte.

Komiteen som har gransket Kongress-stormingen, viste fram en video der Trumps justisminister William Barr sa at han hadde fortalt presidenten at det var «pisspreik» at valgnederlaget var resultatet av valgfusk.

Senere fulgte en video der Ivanka Trump sa at Barrs kommentarer «påvirket perspektivet mitt».

– Jeg respekterer justisminister Barr, så jeg aksepterte det han sa, sier hun i videoen. Ivanka Trump var rådgiver i Det hvite hus og en av dem som sto faren nærmest.

Den første offentlige høringen startet torsdag kveld i Washington. Det var 6. januar i fjor at en horde av tidligere president Donald Trumps støttespillere tok seg inn i kongressbygningen i et forsøk på å stanse godkjenningen av Joe Bidens valgseier.

