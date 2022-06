annonse

Gina Gylver er leder av Natur og Ungdom, hun møter Klassekampen med en kopp te i hånden i bokollektivet i Oslo. På den venstre skulderen har hun en fersk tatovering av en gravemaskin. Hun drar fingeren forsiktig over den og stanser nede på beltet.

– Jeg tenkte å legge til en liten person som sitter her. Fastlenka. Det er fint med tatoveringer – det er ikke noe problem å legge til ting, sier Gina Gylver til Klassekampen.

Selv om Gylver har vært med i Natur og Ungdom siden hun var tolv år gammel, var det først nå hun ble arrestert, i en alder av 21 år. Dette fordi hun hadde lenket seg fast til anleggsmaskiner i forsøk på å stoppe etablering av en gruve i Førdefjorden.

– Jeg har jo øvd på det i mange år. Hatt lenketrening, lært hva man skal svare politiet, hva som skjer på stasjonen og så videre. Vi var godt forberedt. Men noen tror at vi synes det er gøy å bli arrestert. Det er feil.

Gylver slo overfor Vårt Land fast at sjødeponi er «utrolig miljøskadelig uansett hvordan du vrir og vender på det». Hun mener at dette er fortidens måte å drive gruver på. Hun understreket samtidig at vi skal ha noe gruvedrift i Norge, men at Repparfjord og Førdefjorden er blant verstingprosjektene.

Hun forteller at mor og far var veldig politisk engasjert, og det var mange diskusjoner rundt middagsbordet om rettferdighet, klima og krig. Men hun skulle ønske flere unge engasjerte seg mer.

– Det er lett å romantisere 68-erne og 1970-tallet. Tenk hvor fantastisk det må ha vært å leve i en tid hvor folk strømmet til gatene for alt mulig. Nå jobber vi ræva av oss for å organisere demo, og så kommer det 15 stykker, sier hun til Klassekampen, og har tro på saken:

– Når man bruker sivil ulydighet, må man få fram budskapet og være tydelige på hvorfor vi gjør akkurat dette. Vi lenker oss til denne maskinen, fordi den skal ødelegge denne fjorden.

Vil at staten betaler regningen

Natur og Ungdom, Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjord og Naturvernforbundet har klaget inn Hammerfest kommunes behandling av det planlagte kobbergruva Nussir i Repparfjord. Nå ber naturorganisasjonene om å få dekket utgiftene i forbindelse med klagen på 25.000 kroner.

– Det er statsforvalterens oppgave å sørge for at kommunene gjør det de skal, og i dette tilfellet har vi hjulpet statsforvalteren å avdekke en kjempestor feil i saksbehandlingen, sier Gina Gylver til NRK, og fortsetter:

– Samtidig gjøres det ofte feil, som går på bekostning av urfolksrettigheter, natur og fremtidige generasjoner. Derfor er det ekstremt viktig at vi er mange som følger med, og ikke aksepterer enhver avgjørelse uten å stille kritiske spørsmål.

