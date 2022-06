annonse

Klimaaktivister aksjonerte nylig i Stortinget og avbrøt en spørretime. Det ble sett på som et overtramp.

Men en aktivist fra Extinction Rebellion forsvarer aksjonen. Han hevder at de avbrøt Stortingets prosesser i 20 minutter for å minne stortingsrepresentantene om deres ansvar, og hvilke katastrofer de ifølge aktivistene utsetter oss for.

– Extinction Rebellion er slett ikke verken anarkisk eller antidemokratisk. Vår strategi er å stille krav til stat og regjering, ikke å avskaffe dem. Ett av våre tre krav er en videre demokratisering av samfunnet, skriver Harald Veland, en av aksjonistene i Klassekampen.

– Vi vil ha et borgerråd til å overse radikal handling. Vi ser på mangelen på et virkelig eksisterende demokrati som ett av de mest konsekvente opphavene til mangel på handling på klimakrisen. Vi kaller ikke demokrati illegitimt. Vi vil ha mer demokrati.

Aktivisten mener at det er motsatt. Det er de folkevalgte som setter demokratiet til side, ifølge ham. Vedkommende mener at vi har nå to år igjen på oss til å snu skuta om det verste skal unngås, og han hevder at Stortinget og regjeringen gjør ikke nok.

Listhaug: Bidrar ikke positivt

– Hvis Extinction Rebellion hadde vært demokratiske hadde de ikke avbrutt et møte i landets nasjonalforsamling. Det er et tydelig brudd med demokratiske spilleregler, og bidrar på ingen måte positivt til saken. De hadde heller ikke lenket seg fast rundt omkring, avbrutt gudstjenester med døde dyr på kors og plaget vanlige folk, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Resett, og legger til:

– Hadde de vært demokratiske så hadde de også oppført seg som folk, og demonstrert utenfor Stortinget slik som de fleste andre som ønsker å markere sine politiske standpunkter ville gjort.

