På det meste fulgte 561.000 TV-seere nasjonsligakampen mellom Norge og Slovenia torsdag kveld. Snittet lå på 434.000, melder Kampanje.

TV 2 hadde underveis problemer med strømmetjenesten TV 2 Play, noe som førte til at de la ut kampen gratis på nettsidene. Problemet dukket opp før kampstart og varte et stykke utover i kampen. Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, skriver til Kampanje at kanalen antar at seertallene ble påvirket av problemene.

«Vi hadde store problemer med TV 2 Play fra like over klokken 20 i går kveld og fram til pausen i landskampen. Og selv om vi etter hvert la kampen åpent ut på TV2.no, så må vi kunne anta at seertallene er noe påvirket av de problemene som oppsto».

Toppen på seertallet ble nådd i sluttminuttene av oppgjøret. Snittet var 24.000 lavere enn tallet på de som fulgte Sverige – Norge for fem dager siden. Den kampen hadde en topp på 599.000.

