Flere raske renteøkninger er i anmarsj, ifølge SSB.

Norges Bank kan komme til å øke renten opp til 2,5 prosent neste år for å dempe inflasjon og oppheting av økonomien.

Norge er på vei inn i en høykonjunktur samtidig som inflasjonen stiger kraftig. Dette vil utløse økte renter og moderat vekst på sikt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norsk økonomi har hentet seg inn etter pandemien. Arbeidsledigheten er rekordlav, fremgår det av SSBs rapport om konjunkturtendensene fredag. Inflasjonen stiger samtidig kraftig. Den anslås nå til 4,7 prosent for året som helhet. Det er 1,4 prosentpoeng høyere enn prognosene SSB publiserte i mars.

Rekordhøy inflasjon

– Vi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig har vi rekordhøy inflasjon, noe som taler for at styringsrenten skal heves relativt raskt framover, sier forsker Thomas von Brasch i SSB.

Trolig vil Norges Bank heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i juni og ytterligere 0,25 prosentpoeng i september og desember, anslår von Brasch.

SSB peker også på de internasjonale tendensene. Det er utsikter til at en til nå sterk vekst vil avta som følge av høy inflasjon og påfølgende høyere renter. SSB venter at høykonjunkturen i Norge raskt vil avta, og at det vil bli mer moderat prisstigning på lengre sikt. Rentenivået vil da ha kommet opp på et mer normalt nivå enn det har ligget på de siste årene.

Fallende realboligpriser

– Vi anslår at styringsrenten kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret. Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier von Brasch.

SSB venter at prisveksten i boligmarkedet vil avta de neste årene. Først fra et anslag på en stigning på 5,8 prosent for inneværende år til 1 prosent for årene 2024 og 2025.

Realprisen for boliger vil falle fra neste år og frem til 2025, ifølge SSB estimater.

Reallønn først ned, så opp

Med inflasjon i 2022 som ventes å lande på 4,7 prosent, og lønnsrammer på 3,7 til 3,8, blir det reallønnsnedgang i år, selv om SSB venter at lønnsveksten likevel vil ende på 4 prosent.

Men allerede fra 2023, og for 2024, venter han en årslønnsvekst på om lag 4 prosent, noe som vil øke reallønnen med knappe 2 prosent.

