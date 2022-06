annonse

annonse

En frivillig russisk organisasjon som bekjemper tortur, er klassifisert av myndighetene som utenlandske agenter.

Navnet til Komiteen mot tortur figurerte på justisdepartementets oppdaterte liste over svartelistede «utenlandske agent»-organisasjoner fredag, ifølge NTB.

Betegnelsen brukes hyppig mot dissidenter, journalister og menneskerettighetsaktivister som anklages for å drive med utenlandsk-finansiert politisk virksomhet.

annonse

Den gjør arbeidet deres mye vanskeligere med innskrenkninger og arbeidskrevende prosedyrer, særlig at utenlandsk agent-statusen må vises på alle publikasjoner.

Komiteen ble grunnlagt i 2000 og har ført en utrettelig kamp for at russiske myndigheter gransker anklager mot sikkerhetsstyrkene for mishandling og innfører tiltak for å hindre slik mishandling.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474