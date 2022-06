annonse

Den moderne stat har vokst voldsomt sammenlignet med nattvekterstaten på 1800 tallet. Nattvekterstaten var en minimumsstat med få offentlige oppgaver.

Disse var begrenset til politi, rettsvesen og forsvar, og målet var å beskytte innbyggernes rettigheter til liv, helse og eiendom. Individene hadde en arena hvor de opptrådde autonomt uten innblanding fra staten. Ytringsfrihet, religionsfrihet, forsamlingsfrihet, bevegelsesfrihet og privat eiendomsrett sto sterkt i samsvar med naturretten. Frivillighet var sentralt.

Statene i Vesten på 1800 tallet er det nærmeste verden har vært nattvekterstaten. Det som har skjedd siden, er en voldsom vekst i offentlige oppgaver med økende uthuling av våre naturgitte rettigheter. Fra å være en beskytter av individenes frivillighet har staten blitt den største overgriperen mot vår autonomi.

En rekke tidligere nattvekterstater driver ikke lenger bare forsvarskrig, men angrepskrig. USA har i lang tid kjempet angrepskriger i alle verdenshjørner. Norge deltok i den groteske bombingen av Libya og bruker av mine skattepenger til å sende våpen til Ukraina. I nattvekterstaten ville dette ha vært et frivillig anliggende.

Lengst kommet når det gjelder statens overgrep mot naturretten, er uthulingen av den private eiendomsretten. Den moderne stat stjeler gjennom skatter og avgifter omtrent halvparten av våre inntekter. Reguleringer øker i antall og hindrer frivillig bruk av eiendom. Det skjer for det meste ikke ved at staten overtar eierskapet til eiendom direkte som i Sovjetunionen og andre kommunistiske land, men ved gradvis ekspropriering og kontroll gjennom et økende antall reguleringer som begrenser privatpersoners råderett over egen eiendom. I mange tilfeller gir privatpersoner opp og selger eiendommen. Enden på dette kan bli at de fleste om noen år er eiendomsløse og må leie fra store utleiefirmaer i tråd med den ønskede utviklingen hos Verdens økonomiske forum. Til og med eiendomsretten til forbruksvarer uthules. Det er nå forslag om at Mattilsynet uten invitasjon skal kunne ta seg inn i private hjem for inspeksjon av matvarer. Ikke en gang de kommunistiske statene gikk så langt da privat eiendomsrett til forbruksvarer ble respektert. På noen områder har staten helt overtatt eierskapet og dannet monopoler. Det gjelder for både for helse og utdanning med det resultat at tjenestene som for all monopolvirksomhet er dyre, av dårlig kvalitet og manglende kreativitet.

Politiets og rettsvesenet oppgaver er også snudd på hodet i forhold til nattvekterstaten. Privat eiendom beskyttes ikke lenger av myndighetene. Til det trenger vi private vaktselskap. Hvis en privatperson prøver å hindre en forbrytelse på egen eiendom, risikerer privatpersonen selv å bli straffet. Til gjengjeld er politiet nå opptatt av å etterforske nye «forbrytelser» som såkalt hatprat og diskriminering. I nattvekterstaten beskyttet politiet ytringsfriheten som inkluderer retten til både hatprat og diskriminering.

Pandemihåndteringen viser hvor langt politiet i mange vestlige land er villig til å gå i sin iver etter å bistå politikernes knebling av enkeltindividenes rettigheter. I Australia ble det opprettet konsentrasjonslignende leire for karantene av smittede og mulig smittede. Selv måtte jeg sitte i karantenehotell etter et opphold i Danmark. Mange av oss trodde på forhånd at det fantes grenser som politiet ikke ville krysse i kraft av å tilhøre den vestlige kulturarv. Om det finnes slike grenser vet jeg ikke lenger.

Naturretten var utgangspunktet for nattvekterstaten. Nå er det lovgivning som teller. Byråkrater finner opp nye regler og direktiver (administrative «lover») som skal gjelde ved mulige problemer og konflikter eller for å påvirke menneskers handlinger i en byråkratisk ønsket retning. Under pandemien opplevde vi hvordan nye «lover» begrenset våre menneskerettigheter. Det er umulig å forholde seg til dette hav av økende «lover», og hverdagen består i å manøvrere seg best mulig i skjul av de administrative «lovene».

Denne utviklingen er ikke bærekraftig. Mens politikere for noen tiår siden var forsiktige med å belaste eller overkjøre private virksomheter, synes dette ikke lenger å være tilfelle.

Pandemihåndteringen utsatte sivilsamfunnet for stor risiko, og vi vet nå at skadevirkningene har vært store, særlige i fattige land. Energipolitikken i Norge og resten av Vesten forfølges tilsynelatende uten omtanke for konsekvensene for folk flest. På Sri Lanka har påbudt overgang til organisk jordbruk ført til sult, opptøyer og økonomisk ruin fordi regjeringspartiet trosset fagpersoner som på forhånd advarte mot denne omleggingen. Befolkningen i Venezuela er drevet inn i fattigdom som følge av politiske beslutninger løsrevet fra virkeligheten. Håndteringen av pandemien gjør meg engstelig for at Vestens politiker ikke er noe bedre når det gjelder hensynsløs overkjøring av befolkningen basert på ideer med dårlig forankring i virkeligheten.

Fordi staten per definisjon er en institusjon med «legitim» monopol på vold, var utviklingen fra nattvekterstat til dagens overgrepsstat trolig uunngåelig. Det følger av at staten som Frederic Bastiat uttrykte det, er et påfunn «hvor alle prøver å leve på bekostning av alle andre». Utvidelse av stemmeretten har kanskje vært viktig for denne utviklingen. Fra å beskytte våre rettigheter til å bistå folks økonomiske interesser har staten gradvis kollektivisert eiendomsretten. Langsomt til å begynne med, men med økende hastighet har staten snudd fra å beskytte våre liv og eiendom mot overgrep til selv å bli overgriperen på vegne av økonomiske særinteresser. Måten statene stengte ned sivilsamfunnet i land etter land under den såkalte pandemien avslører at politikerne nå er uten blygsel i sin maktdemonstrasjon. Vi er derfor kommet til et veiskille. Veien videre blir ren spekulasjon.

