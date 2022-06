annonse

Sylvi Listhaug går nok en gang tydelig ut og forsvarer oljenæringen.

– Norge skal være den siste til å stenge kranen. Det er bra for oss, det er bra for Europa og det er bra for verden. Nå haster det at vi finner og produserer mer, sier Sylvi Listhaug til VG.

Erna Solberg har gått ut offentlig og sagt at hun angrer på oljeskattepakken som ble vedtatt i 2020. Hun mener den er en «politisk feil».

Listhaug vil en gang for alle rydde til side usikkerheten. De inviterer Høyre, Ap og Sp med på en felles front mot partiene som ønsker en gradvis utfasing av olje og gass.

– Jeg skulle ønske at de fire partiene som ønsker en utvikling av olje og gass, hadde samlet seg om politikk fremover, som vil gi mest mulig aktivitet innenfor denne næringen. Og at vi parkerer de andre partiene, sier Listhaug til VG.

Listhaug mener at partiene som ifølge henne vil legge ned oljen er «Putins beste venner».

Finansminister Trygt Slagvold Vedum påpeker at «de fire store store partiene sto sammen i går og i dag», og viser til at den permanente oljeskatten ble vedtatt på Stortinget denne uken. Høyre, Frp, Sp og Ap stemte for denne.

