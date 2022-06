annonse

annonse

Japan vil fortsette å øke forsvarsbudsjettet over de neste fem årene grunnet Russland krig mot Ukraina.

Defense News melder at det var øynasjonens statsminister, Fumio Kishida, som kom med uttalelsen under en tale på åpningskvelden av sikkerhetskonferansen Shangri-la Dialogue 10. juni. Forumet, som blir holdt i Singapore av den London-baserte tenketanken International Institute for Strategic Studies, fokuserer på sikkerhetsutfordringer i Asia-Stillehavsregionen.

Kishida gjentok at de ekstra forsvarsutgiftene vil kunne dekke anskaffelse av motangrepsevner for å angripe kyst- og landbaserte mål i tilfelle et angrep på Japan. Tidligere tolkninger av Japans pasifistiske grunnlov hindret regjeringen i å anskaffe seg slike kapasiteter.

annonse

Han lovet også å fortsette innsatsen for å fremme japanske sikkerhetsinteresser og styrke sikkerhetsalliansen mellom USA og Japan, som han kalte «vital for regional sikkerhet, og et «springbrett for å fremme flerlags sikkerhetssamarbeid med likesinnede land.»

Bistand

Kishida diskuterte også økt innsats for å hjelpe andre regionale nasjoner, og viste til at Japan vil fortsette å levere kapasitetsbyggende bistand til regionale land, spesielt innenfor det maritime domenet. Disse inkluderer levering av maritime patruljefartøy, rettshåndhevelseskapasiteter, ubemannede fly og opplæring for 800 personell i minst 20 forskjellige land over de neste tre årene.

annonse

Han estimerte at verdien av denne støtten, som vil bli gitt via den såkalte Kvartett-gruppen – bestående av Japan, Australia, India og USA – vil komme på 3 milliarder dollar. Japan har tidligere gitt bistand til Filippinene i form av fly og reservedeler.

Ukraina

Kishida advarte også mot å avskrive Russlands invasjon av Ukraina som «noen andres problem», og sa at angrepet har rystet selve grunnlaget for den internasjonale ordenen.

Han sa at verden måtte være forberedt på at det samme kan skje i Asia-Stillehavsregionen, og advarte mot å «tråkke på andres fred og sikkerhet til tross for internasjonal lov.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474