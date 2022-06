annonse

Noen mener at bygget ligner på et fengsel. Men Støre jubler.

– Ja, et sånt museum er dyrt, men nå er det investert. Og det er etter min mening blitt et flott hjem for norsk kunst, arkitektur og design, som skal være åpent for alle, sier Støre til NTB.

Det nye museet, som har kostet skattebetalerne 6,15 milliarder kroner, åpner lørdag for publikum. Både statsministeren, kongefamilien og kronprinsfamilie vil være til stede under åpningen.

– Har dette vært riktig bruk av skattebetalernes penger?

– Jeg vil konkludere med ja, og gratulerer også skattebetalerne, sier Støre.

Statsministeren vil ikke svare på det hadde vært mulig å bygge et sånt museum i dagens økonomiske situasjon, når regjeringen har gått inn for å nedskalere flere byggeprosjekter i revidert nasjonalbudsjett.

– Vi skal gjøre dette på en god og ansvarlig måte fremover, slik at vi også kan ha store kulturopplevelser, sier han.

Pekte på «innsatsen» fra skattebetalerne

Da museets åpningshelg ble innledet fredag med en eksklusiv middag, talte Støre for gjestene, og pekte spesielt på skattebetalernes «innsats» for å få realisert prosjektet.

– Jeg er så stolt av alle som har vært involvert i dette storstilte prosjektet. For ethvert bidrag, stort eller smått. For motet og utholdenheten, for lagånden som har gjort det mulig. For ikke å glemme skattebetalerne, sa statsministeren.

Utskjelt arkitektur

Kritikken av pengebruken er ikke det eneste ankepunktet som har preget debatten rundt det nye museet. Mange har også stilt spørsmål ved den arkitektoniske utformingen, og mener bygningen er stygg.

Mye engasjement rundt arkitektur i norske byer, kanskje særlig Oslo, er skapt på Facebook og Instagram av det omdiskuterte Arkitekturopprøret. Slik omtales det nye Nasjonalmuseet av Arkitekturopprøret på Facebook:

«Nye Nasjonalmuseet har også blitt en svær grå vegg som er utrolig respektløs mot for eksempel Vestbanestasjonen.»

De sammenligner den nåværende utformingen av områdene mellom Rådhusplassen og Victoria terrasse med den tidligere.

I kommentarfeltet under innlegget er gruppens følgere ikke nådige.

– Tenk hvilken turistmagnet Oslo kunne vært om alt av det gamle fortsatt var bevart! Oslo hadde da vært en kjent historisk by. Byer som Praha, Roma og Budapest trekker i dag turister i millioner fra hele verden. Oslo kunne gjort det samme. Man kunne vært stolt av Oslo, samt at det ville gitt en enorm stor økonomisk gevinst. Men nei, altfor mye er revet, og kjedelig og trist arkitektur har erstattet det vakre.

«Fengselslignende».

Under et innlegg på Instagram om samme sak er også mange negative:

– Steike så stygt! Men kan det brukes som bomberom også? spør en.

– En god tur på båten til Oslo, når du går av har du lyst å snu, skriver en annen.

En tredje person omtaler bygget som «fengselslignende».

– Å gå av Nesoddbåten på Aker brygge og se rett i den triste grå dominerende klossen ødelegger humøret! Frister ikke å gå inn i det fengselsignende bygget, skriver vedkommende.

Direktesendt markering

Museet åpner for publikum med en direktesendt markering på NRK1 lørdag formiddag. Totalt er det delt ut 15.000 gratisbilletter til åpningshelgen – og alle ble revet bort på under ett døgn.

Den ordinære inngangsprisen er på 180 kroner for voksne. Barn under 18 år kommer inn gratis, mens honnørbillettene koster 110 kroner, og samme pris gjelder for alle under 25 år.

Frem til 2011 var det gratis å komme inn på Nasjonalmuseet.

Det nye Nasjonalmuseet huser Norges mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. 6.500 verk blir presentert i utstillingene som går over 86 rom og over to etasjer.

