Sykkelbyen Oslo trakk ut tiden med å legge rød asfalt til sykkelfelt. Da tok en syklist ansvar og malte det selv.

– Kommunen reasfalterte Rathkes gate, men somlet i en måned med å fortsette arbeidet, forteller syklisten Joachim Ådnanes til VårtOslo.

Da tok han ansvar og malte «geriljafeltet» for syklister. Men nå samler Ådnanes inn penger for å dekke juridiske utgifter etter å ha nektet å vedta boten fra politiet. Han risikerer tiltale og en rettssak.

– Gatekunsten La Linea fikk derfor bare leve i ti dager, men på tross av dette velger Oslo politidistrikt med sine knappe ressurser å påtale kunstverket, skriver Ådnanes på innsamlingssiden spleis.no.

Syklisten har opprettet et spleiselag, men sier at det ikke er for å dekke selve boten. De innsamlede midlene skal kun gå til eventuelle juridiske kostnader, hvis det tas ut tiltale mot ham for å ha laget geriljafeltet.

Spleisen ble publisert bare for noen dager siden og har allerede samlet inn 21.100 kroner fra hele 80 givere. Han har satt et mål om 25.000 kroner og lover at alt over vil bli gitt til Syklistenes Landsforening.

Ådnanes har fått skryt på Twitter, en hevder at geriljafeltet holder bilene unna, og en annen vil ha det vernet, slik som et kunstverk.

