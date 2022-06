annonse

Første fly med asylsøkere fra Storbritannia til Rwanda letter snart. Mot god betaling. Frp mener asylmottak i tredjeland er en god ide.

Personer som har søkt vern i Storbritannia, som har tatt seg frem dit i håp om å få opphold, kan brått bli passasjerer på fly som lander i et land langt vekk. Storbritannia har gjort en avtale med Rwanda i Afrika, om å sende asylsøkere dit.

– Her blir det brukt bistandsmidler. Penger som skulle gått til bistand blir nå brukt til å få Rwanda til å løse et problem i Storbritannia, sier seniorforsker Elling N. Tjønneland ved Christian Michelsen Institute (CMI) til Vårt Land.

Men i Rwanda ser noen frem til gode tider. Det er Storbritannia som betaler, og får de godkjent asylsøknaden, er det Rwanda som blir deres oppholdssted.

Men den praksisen møter kritikk. Erkebiskopen av Canterbury hevder at dette er i strid med Guds natur og FNs høykommissær for flyktninger mener at dette er «et sjokkerende brudd på internasjonal lov». Mens organisasjoner vil gå rettens vei for å stanse det de påstår er asyldumping.

Men statsminister Boris Johnson sier at hensikten er å stoppe båtmigranter over Den engelske kanal. Hittil i år har over 9.000 ankommet i små båter, og i 2021 kom det hele 28.300 båtmigranter illegalt over fra Frankrike. En tredobling fra 2020.

Danmark er også interessert i en asylavtale med et tredjeland. Folketinget vedtok i fjor en lov som åpner for å etablere mottakssenter for asylsøkere utenfor Danmark. Vårt Land skriver at målet er at de som får innvilget søknaden, skal få opphold i tredjelandet, ikke i Danmark.

En veldig god ide

– Ja, dette mener Frp er en veldig god ide, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp og er innvandringspolitiske talsperson. Han forteller at han nylig fremmet forslag om dette igjen.

Det forslaget er til behandling i Stortinget nå. Wiborg mener at dette er et forslag som gjør at vi unngår velferdsmigranter til Norge, samtidig som vi sikrer at de som reelt sett har behov for beskyttelse faktisk får det.

– Men da i for eksempel Rwanda, ikke i Norge.

Tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp) besøkte Australia i 2019, og han likte landets strenge grensekontroll: «Det er interessant for oss å se hvordan de har fått det til her, for de har klart å få fullstendig stoppet båtflyktninger fra Sri Lanka og Indonesia», sa han til NTB fra Sydney.

Men da Frp gikk ut av regjering i 2020, takket Norge nei til Danmarks forespørsel om et asylsamarbeid i Afrika. Dagens regjering har en åpning i Hurdalsplattformen for bruk av tredjeland: «Benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet.»

