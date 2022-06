annonse

Halvparten av alle de som følger en plantebasert diett, får ikke i seg nok frukt og grønnsaker.

Den noe overraskende avsløringen kommer frem i en undersøkelse laget i regi av OsloMet og Universitetet i Agder. 808 nordmenn som ikke spiser kjøtt har deltatt.

Åtte prosent av de undersøkte er veganere, som eksklusivt spiser plantebasert kost, 16 prosent er lacto-ovo-vegetarianere, som tillater seg å spise meieriprodukter og egg, 23 prosent er peskitarianere, som i tillegg spiser fisk, og 53 prosent var såkalte fleksitarianere, som begrenser, heller enn å ekskludere, inntak av animalske matvarer.

– Bare halvparten av deltagerne i vår studie rapporterte at de spiser frukt hver dag. 75 prosent svarte at de spiser grønnsaker kvar dag, og 25 prosent svarte at de spiser produkter med fullkorn daglig, seier Synne Groufh-Jacobsen, som er doktorgradsstipendiat ved UiA i en pressemelding fra UiA om undersøkelsen.

Det konkluderes i studien at de undersøkte spiser mindre frukt, grønnsaker og fullkornsprodukter, og noen får i seg for mye sukker, en det norske myndigheter anbefaler.

Når det gjelder årsakene til å velge en plantebasert kost, peker de undersøkte særlig på klimahensyn.

71 prosent av de undersøkte synes at klima er viktigst. Til sammenligning sier 49 prosent at dyrevelferd veier tungt. I underkant av halvparten i denne studien rapporterte at de bruker av kosttilskudd daglig. Det er for lite, ifølge Synne Groufh-Jacobsen.

­– For noen av de som utelater mange matvaregrupper fra kostholdet kan det være viktig med kosttilskudd i form av vitaminer og mineraler, for å unngå næringsmangel, sier hun.

