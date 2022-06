annonse

Frp og KrF har tatt til orde for at politiet må få ransake rusmistenkte. Det reagerer MDG på.

Riksadvokaten varslet tidligere i år at politiet ikke uten videre kan gjennomføre kroppslige undersøkelser på bakgrunn av mistanke om rusbruk. Politiets praksis før dette er beskrevet som uforholdsmessig.

– Riksadvokatens nye retningslinjer har medført at politiet ikke kan bruke ransaking i mange tilfeller der de gjerne skulle gjort det. Det gjør oss dårligere skikket til å bekjempe kriminalitet, sier Frps Per-Willy Amundsen til NRK.

– Jeg mener Riksadvokaten har gått lenger enn det flertallet i Stortinget mente. Derfor må vi ha en avklaring i Stortinget, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Forbannet

Miljøpartiet De Grønne reagerer sterkt på disse uttalelsene.

– Jeg blir både forbannet og lei meg når jeg leser at Frp og KrF med regjeringen på slep nå vil jobbe for å gjeninnføre et umenneskelig strafferegime som Norges fremste jurister har kommet frem til at ikke er i tråd med samfunnsutviklingen, og som heller aldri har vært lovlig, sier Arild Hermstad, nestleder i MDG.

– De vil altså gjøre praksiser som egentlig alltid har vært ulovlige fordi de er helt uforholdsmessige og umenneskelige, lovlige, påpeker han.

Ropstad og Amundsen krever at justisministeren kommer med en lovendring, melder NRK.

