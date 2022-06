annonse

Erling Braut Haaland er en drøm for landslaget og et mareritt for Sverige. Med to mål og en assist senket han svenskene igjen da Norge vant 3-2 på Ullevaal.

Som i bortekampen for en uke siden ga han Norge 2-0-ledelse med et spillemål og et straffespark. Etter en svensk redusering overtok han kapteinsbindet da en sliten Martin Ødegaard ble byttet ut, og det var som kaptein han serverte Alexander Sørloth innlegget til hodemålet som punkterte kampen.

Med seieren er det allerede klart at Norge ender foran Sverige i nasjonsligaen og går til høstens avsluttende kamper mot Slovenia og Serbia med en ypperlig sjanse til å sikre opprykk til elitenivået, 2.-seeding i høstens trekning av EM-kvalifiseringen. Det kan sikre en garantert ekstrasjanse til EM-billett dersom laget ikke lykkes i den ordinære kvalifiseringen.

