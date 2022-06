annonse

annonse

USA har et underutviklet helsevesen, advarte NTNU. NRK skriver om USA: Ikke bli syk det er for dyrt. Imens blir nordmenn fortalt at de har verdens beste helsevesen. Hva er sannheten?

Det er påske 2022. Sist jeg var i Norge var i oktober 2019. To og et halvt år har gått og jeg og min mann står foran graven til min svoger «Hans» som døde i 2020. Vi fikk ikke komme i hans begravelse hadde loven bestemt.

Det er ufattelig for oss at Hans har gått bort, sorgen er uutholdelig og det er vanskelig å finne ord. Under oss i den kalde og mørke jorden ligger snille Hans som var som en bror for meg og mine søsken, en god ektemann og far og forgudet av sine barnebarn.

annonse

Hans døde ikke av korona, gammel alder, en ulykke eller en livstruende sykdom. Som vi ser det i min familie, døde han en altfor tidlig død av helsesvik fra norske myndigheter. Og etter at Hans gikk bort, spør jeg: Er det norske helsevesenet dysfunksjonelt og betyr penger alt? — for å bruke NRKs ord om USA.

Les også: Kvinne får ikke dekket kreftbehandling: – Hjerterått og moralsk forkastelig (+)

I Hans’ tilfelle begynte det med en fatal feil under en operasjon. Natten han døde var kroppen hans kald da personalet kom inn for å sjekke han. I hans tilstand skulle han ligget på intensiven. Det var utallige feil i tillegg til operasjonen; uverdig stell, misinformasjon, løgner fra leger og overordnede, tyveri av tingene hans, og mye annet som kunne fylle en bok. De ti ukene han lå på sykehuset kunne minne om land med underutviklet helsevesen. Som helsevesenet i USA i følge ledelsen ved NTNU.

annonse

I mai 2020 under samme tid som Hans lå på sykehuset, skrev NRKs Anders Magnus om hans personlige opplevelser med det amerikanske helsevesenet. Han konkluderer med at systemet er dysfunksjonell, penger betyr alt, og nordmenn burde være sjeleglade for at de er norske statsborgere når det gjelder de viktigste tingene i livet.

Etter å ha bodd mange år i USA kjenner jeg meg ikke igjen i det han skriver. Det betyr ikke at helsevesenet i USA er perfekt, langt ifra, men at det er så dysfunksjonelt eller underutviklet som NRK og NTNU formidler, er løgn og misinformasjon. Og som jeg ser det er ikke Norges system ett hakk bedre. La oss sammenligne påstandene hans med Norge:

For mange amerikanere har koronapandemien vist hvor dysfunksjonelt det oppsplittede og private helsevesenet er. Samtidig som sykehus skriker etter personell når koronapasientene strømmer inn, mister en god del helsearbeidere jobben.

Les også: Ap bruker partipisken for å legge ned Ullevål sykehus

Sykehus i Norge skriker også etter personell og det er en varslet krise, som har pågått i mange år. I mai 2022 skrev Norsk Sykepleierforbund at Norge mangler 6600 sykepleiere og 2600 helsearbeidere:

Norge har en kritisk mangel på sykepleiere. Konsekvensene er allerede synlige. Det er alvorlig at innbyggerne ikke får tilgang på livsnødvendig kompetanse.

Det er også på høy tid at ansvarlige myndigheter ser at det mest samfunnsøkonomiske er å ta vare på alle de som allerede er utdannet. Alt for mange forlater yrket lenge før pensjonsalder.

Og nesten halvparten av sykepleiere er misfornøyd med lønna og fire av ti har vurdert å slutte på grunn av det:

annonse

En vanlig sykepleier med ansiennitet på ti år og mer, tjener ifølge Norsk Sykepleierforbund i snitt 522.720 kroner i året. Uten ulempetillegg er det et gjennomsnitt på 460.174 kroner.

I dysfunksjonelle USA tjener sykepleiere i gjennomsnitt $75,330 dollar (2020), 730.000 kroner. De best betalte tjener rundt 930.000 kroner og de laveste betalte tjener rundt 600.000 kroner.

Og hvor dysfunksjonelt er det ikke når nærmere 150,000 nordmenn stå uten fastlege i Norge? Som en rapport fastslår bare for to dager siden fra Helsedirektoratet og konkludere med at de mest sårbare pasientene rammest mest av en svekket allmennlegetjeneste.

Les også: Sterke reaksjoner på NRKs dekning: – Maken til farget «journalistikk» skal du lete lenge etter, helt utrolig hva Anders Magnus klarer å lire av seg

Pandemien og dysfunksjonen har også ført til at små og fattige sykehus, de fleste på landsbygda, har måttet legge ned driften, får vi vite. Og det stemmer. Det er vanskelig å finne tall men ifølge CNN stenge 19 sykehus på landet dørene i 2020. På grunn av en pandemi, ikke med overlegg som nedbyggingen av norske sykehus. «Skal dette aksepteres» spør Sven Erik Gisvold, i Dagens Medisin.

Siden 2001 er det nedlagt 12–15 lokalsykehus, og verst er det i psykiatrien som sykehusene i Lier, Veum og Brøset; og planen er å legge ned akuttsykehusene i fire byer. Og nesten alt som er igjen av spesialsykehus for psykisk helsevern inkludert Blakstad, Dikemark, Gaustad, Reinsvoll og Sanderud. Hvis planer for andre byer realiseres, vil kapasitetsproblemene dramatisk forverres mener han:

annonse

Skal vi være på bunnen i Europa? Antallet heldøgns somatiske sykehussenger er halvert fra 1980 til i dag, fra over 22.000 til under 11.000. Norge er blant de landene i Europa som har det laveste antallet sykehussenger per innbygger, noe som har alvorlige medisinske konsekvenser.

I psykiatrien er det enda verre. Antallet døgnplasser har blitt redusert fra over 8000 i 1990 til cirka 3300 i dag. Dette er uten tvil en medvirkende årsak til at mange pasienter ikke får riktig hjelp, med de tragiske konsekvenser vi regelmessig opplever.

Videre skriver Anders Magnus at under koronakrisen er det flere som har begynt å tenke nærmere på et offentlig helsevesen som ligner det i Skandinavia, men alle er ikke like begeistret. Han har mange ganger forklart den norske helsepolitikken for amerikanere; dere betaler over skatteseddelen og det koster visst mindre i skatt for hver nordmann enn en god helseforsikring i USA.

Les også: NRK-journalist vil slå av internett: – Millioner av mennesker tror på løgner og konspirasjonsteorier, med religiøs overbevisning (+)

Her hadde det vært interessant med noen tall og fakta som beviser påstanden. Det er umulig og finne tall hvor mye nordmenn må punge ut i skatt for å sponse offentlig helsevesen. Og USAs helseforsikring kan ikke skjæres over en kam, akkurat som i Norge. Femtifem prosent har forsikring gjennom jobben; 37% er statlig forsikret (Medicaid og Medicare, Veterans Adm); direkte kjøp er på 10,5%, de som kjøper sin egen forsikring. Som 650,000 nordmenn som i 2019 kjøpte sin egen privat forsikring. Hvorfor? Nærmere 25% av befolkningen. I et land med offentlig helsevesen.

annonse

I 2020 hadde 28,0 millioner amerikanere ikke helseforsikring, men det finnes derimot mye hjelp, både lokalt og statlig. Det er oppsiktsvekkende at 8,6 prosent av USAs befolkning ikke har helseforsikring, og må fikses. Men kanskje norsk presse kan feie for sin egen dør, og virkelig fortelle nordmenn at i Norge lever 10.1% under fattigdomsgrensen. Det ifølge Fagbladets artikkel som tar for seg åtte fakta om Forskjells-Norge. Tallene er fra 2019, og ikke så langt i fra dysfunksjonelle USAs som lå på 10.5% samme året. Og kanskje pressen kan daglig skrive om problemene i norsk helsevesen, ikke bare en random artikkel her og der. Med seks milliarder i støtte. You can do it NRK.

Og hvordan skal USA, et land med 330+ millioner mennesker klare å få til et funksjonelt offentlig helsevesen når ikke et av de minste og verdens rikeste land ikke kan klare det? For øker ikke problemene i norsk helsevesen for hvert år? Byråkratiet i USA er omtrent like tungvint som i Norge, jeg har selv jobbet i staten, og serien Etaten kunne like godt vært spilt inn i USA.

Hvordan ville et offentlig helsesystem se ut i USA?

Vil det bli som US representativ Mark Green advarer velgerne sine i Tennessee; rasjonert omsorg, uansvarlige byråkrater som tar de vanskeligste, etiske avgjørelsene om livet ditt? Et statlig monopol på helsetjenester som bare kan føre til høyere priser og lavere kvalitet? Vil 246,5 millioner amerikanere miste sin helseforsikring, som de fleste er fornøyd med? Vil legene bli tvunget til å bli ansatt i den føderale regjeringen?

Green vet at hvert minutt teller i en medisinsk nødsituasjon. Han er selv lege ved en intesivavdeling og har overlevd kreft. Han advarer mot økte skatter, lengre ventetid, forsinket behandling og færre insentiver for å opprettholde en sunn livsstil.

Og for ikke å snakke om innovasjon og studier innen helse, som uten tvil USA er i forkant av.

At hvert minutt teller vet vi alle og Anders Magnus advarer om å være forsiktig når du ringer etter ambulanse i USA. Særlig hvis du er så syk og kanskje kjører de deg rett til et sykehus som heller ikke dekket av akkurat din forsikring. Da kan jeg rapportere med glede at Biden-administrasjonen vedtok i juli i fjor en lov ved navnet No Surprise Bill, som beskytter pasienter mot surprise medisinske regninger. Lovforslaget var undertegnet av ingen ringere enn MSMs favoritt president, Donald Trump i 2020.

Jeg vet ikke hva som er verre, en surprise regning eller at ambulansen ikke kommer raskt nok frem. Ingen av helseregionene når målene om at ambulansen skal være framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk, meldte Helsedirektoratet i 2021.

Penger betyr alt konkluderer Anders Magnus, og i USA handler alt om penger, også i helsevesenet. En time hos en legespesialist kan koste 10.000 kroner. Heldige han får dekket utgiftene gjennom Helfo og folketrygden og forteller den sure damen på George Washington University Hospital på at han har verdens beste forsikring – fra The Norwegian Government!

Hvor han tar tallene og informasjonen fra er usikkert for ikke en av hans påstander er sitert med data og kilder. Det er store variasjoner hva en legespesialist kan koste i USA og slenge ut en påstand om 10,000 kroner er absurd. For eksempel en time hos en hudlege koster i gjennomsnitt $150, altså 1400 kroner, og de fleste har forsikring, og betaler en liten egenandel.

For Anders Magnus har tidsbruken i det amerikanske helsevesenet dreiet seg nesten mer om betaling enn behandling. Jeg tenker på min mor som forteller meg historier fra hennes opplevelser i helsevesenet i den lille byen hun bor. Hun forteller meg hårreisende historier som ikke hører hjemme i et land med verdens beste helsevesen. Den siste var seks måneder ventetid for en legespesialist etter å ha ventet to måneder for å se fastlegen.

Les også: NRK ønsket reaksjoner fra folket etter presidentdebatten – intervjuet stupfull Trump-supporter

Da Hans døde forsto jeg at penger betyr alt innen helsevesenet, også i Norge. I et av verdens rikeste land er det et svik mot det norske folk. Det er utallige nordmenn der ute som har blitt skadet eller gått bort fordi politikere og myndigheter ikke har gjort jobben sin. Da jeg var hjemme i påsken var jeg sjokkert over å lese om alpinlegenden Finn Christian Jagge og hans bortgang. Jeg hadde ikke fått med meg det, da det skjedde på samme tidspunkt som Hans’. Og Finn Christian døde av feilbehandling. Det er utrolig trist at den flotte 54 åringen som vi alle har sett opp til gikk bort på denne måten.

Hans kunne ha levd i mange år mimret jeg og min søster om da jeg besøkte henne i huset hvor vi hadde tilbrakt de beste årene i vårt liv sammen. Han ga 40 år av sitt liv hvor han aldri «brukte systemet» og de sviktet han da han trengte de mest. Min familie legger ikke skylden på individer som jobber innen helsevesenet, de fleste lider med oss og mennesker kan feile. Det er de som har ansvaret for Norge og Nordmenns velferd som må ta ansvaret.

Det finnes tusenvis av Hans og Finn Christian i Norge. Er det som Rep. Green sier det samme i Norge? Uansvarlige byråkrater som tar de vanskeligste, etiske avgjørelsene om livet ditt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474