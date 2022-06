annonse

Russland har mistet store mengder militært utstyr i sin så langt 108 dager lange invasjon av nabolandet.

Ifølge analytikere som gransker frikildeinformasjon, bilder og videoer fra frontlinjene og lagt ut på sosiale medier, har det russiske militæret mistet mer enn 2500 militære kjøretøy.

Forskerteamet ved Oryx-bloggen, som dokumenterer tap av russisk militært utstyr i Ukraina, har nå visuelt bekreftet at Russland har mistet minst 2539 militære kjøretøy siden invasjonen av Ukraina begynte 24. februar.

Tallet er rundt halvparten av det ukrainske myndigheter påstår at Russland har mistet så langt i krigen, nærmere 5000 militære kjøretøy, inkludert: 1419 stridsvogner og 3466 pansrede kjøretøy. De påstår også at Russland har mistet 712 artillerisystemer, 222 flerrørs rakettkaster systemer, 97 overflate-til-luft missiler, 178 helikoptre, 212 fly, 579 krigsskip og 13 droner.

Invasjonsstyrken til Russland kan derfor ha lidd store tap i møte med hard ukrainsk motstand, ifølge britisk militæretterretning.

Analytikere har antydet at Russlands langsomme fremskritt i Donbass-regionen til slutt kan åpne for muligheten for en forhandlet løsning for å få slutt på krigen.

