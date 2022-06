annonse

annonse

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un har erklært sin fulle støtte til Russlands president Vladimir Putin.

– Under ditt lederskap har det russiske folk med stort mot overkommet utfordringer, og de oppnår stor suksess i oppdraget med å beskytte landets sikkerhet og verdighet. Vårt folk støtter dette fullt ut, sier Kim til statlige Korean News Agency, gjengitt av Interfax.

Den unge diktatoren sa også at han setter pris på forholdet mellom Russland og Nord-Korea.

annonse

– Jeg er sikker på at det koreanskrussiske vennskapet og samarbeidet fortsetter, sier han.

Kim og Putin møttes for første gang i Vladivostok i Russland i 2019. Der de diskuterte atomvåpen og handel. I uttalelsen kaller Kim dette en ny og kritisk fase i samarbeidet.

– Jeg håper det taktiske og strategiske samarbeidet mellom landene blir enda tettere fremover, uttalte også Kim.

annonse

Kim har vært statsoverhode i Nord-Korea siden 2011, da han tok over for sin far, Kim Jong-il. I 2012 ble han også landets forsvarssjef, og leder altså verdens fjerde største hær med 1,1 millioner soldater.

Brutalt diktatur

Nord-Korea er beryktet for å være et av verdens mest brutale diktaturer. Nord-Korea fangeleirer, der det estimeres at alt fra hundretusenvis til millioner av mennesker, til og med barn, lever under komplett umenneskelige forhold.

Fanger graver sine egne graver. Voldtekt brukes som straff. Folk blir mishandlet på det groveste. Det er til og med kommet beretninger om tvungne aborter ved at motorolje injiseres inn i livmoren på kvinner. En nyfødt baby skal ha blitt matet til vakthunder.

Personkult

Det er også en utstrakt personkult rundt landets ledere, Kim-dynastiet, som regjerer med jernhånd.

Borgere straffes for å smile på dødsdagen til diktaturets grunnlegger Kim Il-Sung, Kim Jong-uns bestefar. Borgerne må bukke for portretter av landets døde og nålevende ledere flere ganger om dagen. Sangene som synges offentlig handler om lederne. Lederne har angivelig skrevet et helt enormt utvalg bøker, som folk tvinges til å lese.

Elever i skolen lærer å repetere angivelige anekdoter, legender og svært usannsynlige historier, fra ledernes liv. 684 timer i løpet av nordkoreanske barns første fem år på skolen er dedikert til propaganda om Kim Jong-un og hans familie.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474