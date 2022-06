annonse

På toalettene til det nye Nasjonalmuseet har de hengt opp skilt man kan trykke på hvis det er behov for renhold. Skiltet hadde også en tegning av en renholder, men han var farget brun.

– Jeg fikk en vond følelse, sier Ida Evita de Leon fra podkasten «Utlendingsnemnda» til NRK, forteller hvorfor:

– «Trykk på en brun mann og få service» forteller bildet oss. Det minner om en vond tid i historien, og dessverre er det slik at etterdønningene av kolonitiden fortsatt eksisterer.

Ida Evita de Leon har en bachelor i kultur og kommunikasjon fra UiO og jobber med ulike prosjekter knyttet til mangfold, rasisme og psykisk helse. På sosiale medier diskuterer hun også disse temaene og er en tydelig stemme. Hun har også holdt foredrag om rasisme og mikroaggresjon på arbeidsplassen.

Lederen i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, mener det er uheldig at de har brukt den samme figuren på alle skiltene.

– Nasjonalmuseet kommer til å bli besøkt av mange turister. Det kan sende et feil signal av hvordan man ser mangfold i Norge, sier han.

Samfunnsdebattant og forfatter Mala Wang Naveen mener at skiltene er litt klønete.

– Jeg opplever ISS som en bedrift med stort mangfold innad. At de ikke ser at dette er uheldig, er synd.

Det er renholdsleverandøren ISS hengt opp skiltene. De sier i en e-post til NRK at det aldri har vært meningen å støte noen, og at de tvert imot har vært opptatt av å vise mangfoldet sitt. Men nå skal skiltene byttes.

– Knappene befinner seg på publikumstoalettene som vi ikke bruker. Derfor har vi ikke fanget dette opp, men vi er glade for å ha blitt oppmerksomme på dette nå. Vi er også glade for at ISS vil gjøre noe med saken, slik at vi får sikret et større mangfold også i disse symbolene, sier Nasjonalmuseets pressekontakt Ole-Morten Fadnes til NRK.

