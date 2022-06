Dagens Medisin skriver at Helsetilsynet omtaler den pressede fastlegesituasjonen som et alvorlig problem og viser til at det nå er over 150.000 personer som mangler fastlege.

– Disse har rett til fastlege, en rettighet de i realiteten ikke får innfridd. Det er alvorlig slik Helsetilsynet vurderer det, heter det i rapporten.

Etter Helsetilsynets vurdering er det snakk om en pågående risiko og det er grunn til å anta at tilsvarende svikt vil skje igjen, heter det i rapporten.

Saksbehandlingen i NAV kan stanse helt opp

I gjennomgangen av materialet løfter statsforvalterne også frem personer med behov for langtidsytelser fra Nav. Dette handler om personer som trenger ulike helseerklæringer og sykmeldinger for å få sykepenger og arbeidsavklaringspenger, eller andre attester i møte med velferdstjenester, som barnevern eller vergemål.

Saksbehandlingen kan stoppe helt opp dersom fastlegen ikke følger opp – enten fordi legen prioriterer oppgavene ned eller det ikke er lege tilgjengelig for å løse oppgaven. Dette kan ha svært alvorlige konsekvenser for de det gjelder og ha stor innvirkning på livssituasjonen til vedkommende, heter det blant annet i rapporten.